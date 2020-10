Potrivit mahmudiadelta.ro, plaja Perișor, care are o lățime de câțiva metri, este situată în zona tampon între două arii strict protejate, unde accesul vizitatorilor este interzis. La sud de plaja Perișor se află aria strict protejată Periteasca-Leahova, iar la nord – aria strict protejată Sacalin-Zatoane.

Apa cristalină, cai sălbatici, nisip amestecat cu scoici, păsări de tot felul, plajă pustie și o cherhana părăsită fac din Perișor un loc desprins parcă din poveste.

”Noi am fost cazați la Dunavățu de Jos, la Murighiol. Am luat o barcă pentru o plimbare pe canale, eram opt prieteni. Caii sălbatici ne-au trecut prin față, pur și simplu. De la barcagiu am înțeles că așa ceva vezi odată în viață. Era o premieră și pentru dânsul”, a povestit Ionuț.

”Nu ne-au ocolit, să nu vă gândiți că noi am intrat în aria protejată, cum a scris cineva. Canalul pe care eram se înfundă într-un mal de pământ. Există și un gard acolo”, spune autorul filmării datate 3 octombrie.

”Nu cred să mai fi văzut așa ceva: frumuseșea mării, asociată cu frumusetea cailor. E ceva unic, ceva de artă, nu vezi în fiecare zi așa ceva”, e un comentariu la postare.

Ionuț Anghel administrează pagina Eforie Online de 6 ani și spune că singurul lui scop e să facă reclamă stațiunii de pe Litoral.





