Imaginile din secția de Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca au fost filmate pe 5 august de către deputatul USR Emanuel Ungureanu și publicate pe Facebook în această dimineață.

Ungureanu a coborât în subsolul clinicii, unde de ani buni sunt depozitate saltele, obiecte de mobilier rupte, iar mizeria este la ea acasă.

La intrarea în secție sunt aruncate mucuri de țigară, iar un câine doarme nederanjat.

”Sunt șobolani, pe aici au fugit. Într-o dimineață când am venit la lucru a trecut șobolanul. Aveți grijă, sunt păianjeni”, se aude, pe filmare, o angajată a firmei de curățenie.

În replică, conducerea spitalului spune că în subsol se face curățenie zi de zi, însă nu se pot arunca obiectele depozitate acolo, deoarece sunt trecute pe inventar.

”Din păcate, avem mari probleme cu spațiile de depozitare în cazul spitalului, la un moment dat chiar am dorit să construiesc o clădire unde să avem o magazie, o farmacie, iar cei de la Monumente nu au fost de acord. În această situație, ele au fost depozitate într-un demisol, urmează să fie casate și după duse la groapa de gunoi”, a declarat Petru Șușca, managerul spitalului pentru ziarul Libertatea.

Aceste echipamente, până nu sunt casate, nu poți să le arunci nici măcar la gunoi, pentru că după ești acuzat de furt, ele sunt pe inventar. Petru Șușca, managerul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca:

Șușca a mai spus că atunci când a fost numit în funcție situația din subsol era la fel: ”Eu când am preluat conducerea, erau tot așa depozitate. Se pun acolo, se face curat, iar se depozitează și tot așa. Nu avem unde să le punem efectiv, funcționăm în clădiri construite din anii 1900.”

Managerul a mai declarat că în ultima perioadă au fost renovate numeroase secții și nu au avut unde să ducă mobilierul.

”Se lucrează la Psihiatrie, la Neurologie și sunt saltele care au fost scoase și urmează să fie casate. Am cumpărat peste 300 de paturi în acest an și am început să înlocuim paturi și mobilier. Până când vor fi casate, ele sunt depozitate într-un demisol dintr-un pavilion în care sunt spații administrative, doar la parter e o zonă de ambulatoriu, în rest sunt spații administrative.

Acolo avem un proiect pentru a schimba canalizarea, să schimbăm rețeaua de apă și să începem și să asfaltăm. Toate astea se fac etapizat, avem 30 de clădiri în administrare. Sunt mai multe secții care necesită renovare”, a mai explicat managerul.

Petru Șușca a fost acuzat de deputatul USR că a refuzat deratizarea.

”Nici vorbă. Eu nu am văzut și nimeni nu a atras atenția”, susține Șușca.

