Concursul Miss România caută frumoasele cele mai naturale, fără operații estetice și tatuaje. Miss România 2017 este elevă la Colegiul Național de Artă ”Dinu Lipatti”.

Coroana strălucitoare de Miss atrage orice femeie. Nu are cum altfel. Măcar o dată în viață, ne-am visat Miss. Dar doar una pe an ajunge Miss România. Iar frumusețea lui 2017 este Elvira Bolovan, o tânără de 17 ani, delicată, elegantă și cu ceva trac de cameră și vorbit în public. Dar hotărâtă să scape de frica asta. Ce te lovește din prima clipă când o vezi pe Elvira este tocmai naturalețea ei. Se depărtează de tot ce înseamnă frumusețea pe care normele moderne încearcă să o impună: botox, silicoane, gene false, sprâncene pictate, machiaj permanent, tatuaje pe corp. De altfel, asta e o regulă eliminatorie a concursului Miss România.

Miss România 2017 vrea să ajungă pe scena Operei Naționale

Irina Haidet, director general a Organizației Miss România, îi așază Elvirei cât mai bine coroana. Și fața tinerei capătă deja o noblețe, din eleva de liceu a devenit Miss România 2017. Își alege bine frazele pentru că știe că e importantă imaginea, mai ales că vrea să își dedice viața scenei. Elvira vrea să fie solistă la Opera Națională și se ocupă de asta în fiecare zi, de la ora 6.00 la 10.00.

„Mă trezesc de dimineață, dacă am timp ascult muzică, mă pregătesc să merg la liceu, unde studiez canto clasic cu doamna profesoară Pliundra Georgiana. Studiez aproape în fiecare zi, dacă se poate, apoi am ore de cultură generală, ajung seara acasă, dacă, am timp vorbesc cu prietenii, mai stau cu familia și mai ascult muzică”, povestește Miss România 2017 cum este o zi obișnuită pentru ea.

I-a plăcut muzica de foarte mică, educatoarele ei și-au dat seama că are potențial. „Am fost apreciată de doamnele educatoare la un dans de societate, au văzut că am ureche muzicală și vecinul meu era profesor de vioară. I-am zis că îmi place foarte mult muzica și atunci m-a testat, și a văzut că am aptitudini pentru vioară. Apoi am urmat cursurile la un liceu de arte din Târgu Jiu și am continuat până în clasa a opta. Am cântat și la pian, din clasa a V-a, am urmat doi ani de canto clasic cu doamna profesoară Olimpia Bălășoiu, în Târgu Jiu, apoi am venit aici, la Colegiul de Arte ”Dinu Lipatti”, pentru a învățat cât mai multe și pentru a face o carieră din muzică”, spune Elvira.

Miss România 2017 este o fată normală, o adolescentă serioasă și foarte concentrată pe învățătură. Și își alege prietenii cu mare atenție. „În primul rând, trebuie să fie educați și să am lucruri în comun cu ei, să fie inteligenți. Încerc să mă dau la o parte dacă nu îmi place anturajul lor”, spune hotărâtă.

La concursul de Miss România 2017, cea mai grea probă i s-a părut interviul. „Eu am emoții și îmi este mult mai ușor să transmit emoțiile pe scenă, și în interviu se cunosc. Vreau să merg și la foarte multe concursuri de operă, în perioada următoare voi avea câteva concursuri de operă unde mă voi prezenta ca să încerc să îmi stăpânesc emoțiile în fața publicului”, mai spune adolescenta. Care, de altfel, a obținut săptămâna trecută locul al II-lea la Festivalul Național „Stelele Cetății” din Deva.

Pentru Elvira este un vis împlinit să stea cu coroana de Miss România pe cap. Cu toate că acest concurs nu înseamnă niciun premiu material, și-a dorit acest titlu pentru recunoașterea calităților. „De mică îmi plac concursurile de frumusețe și consider că acest titlu mă ajută foarte mult în cariera pe care vreau să o obțin. Principalul meu atu este educația pe care am primit-o de la părinții mei, cărora le mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat”, spune modestă Elvira.

Să le mulțumești părinților și să îți dorești pace în lume este un clișeu al concursurilor de frumusețe. Dar tocmai aceste două replici i se potrivesc fetei din Târgu Jiu, fără să pară artificiale. Elvira aduce pacea în jurul ei, pentru început, și o face natural, fără efort.

Concursul Miss România are o istorie de aproape o sută de ani. În perioada interbelică au existat două concursuri Miss România. Unul era organizat de revista Realitatea Ilustrată sub egida Adevărul, afiliat la Miss Universe, celălalt de revista Ilustrațiunea Română, sub egida Universul, afiliat la Miss Europe – Miss Universe. Potrivit Wikipedia, după o perioadă de întreruperi, cauzate de războiul mondial și de perioada comunistă, concursul a fost organizat din nou, din anul 1991, la București, sub numele de Miss România. Miss România este marcă înregistrată deținută de Gavrilă Inoan. Din anul 2001 mai este organizat un concurs de frumusețe numit Miss World România. Printre participantele la concursurile de Miss se numără Matilda Pascal Cojocărița, Maria Tănase, Roberta Anastase și Andreea Marin.

