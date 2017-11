VIDEO | Motorul unui avion a luat foc la scurt timp după aterizare

Motorul unui avion al companiei Hawaiian Airlines a luat foc la scurt timp după aterizare. Incidentul a fost filmat de o persoană care se afla pe aeroport, iar imaginile au devenit virale.

Pasagerii unei curse Hawaiian Airlines au trecut prin momente mai puțin plăcute, după ce motorul aeronavei în care se aflau a luat foc. Din fericire, avionul a aterizat în siguranță, iar aeronava a fost evacuată fără ca nicio persoană să fie rănită.

Incidentul a avut loc pe aeroportul Tacoma din Seattle. „Aeronava a avut probleme cu motorul stâng în timpul aterizării”, au anunțat reprezentanți ai aeroportului. Focul a fost stins rapid, însă autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla care a fost cauza incendiului.

Not something you see everyday @SeaTacAirport. Looks like an apparent engine caught fire. Luckily the pilot knew what to do it appears @komonews pic.twitter.com/hrFGsTx8x2

— Garth Dip Lip (@jasonavbc) November 8, 2017