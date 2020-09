De mai bine de o lună, trupele fidele președintelui Lukașenko arestează manifestanții pașnici, pe care îi urcă în dube și în duc în închisori, ca factor de descurajare.

❗️ Just look at how Lukashenko's goons arrest women. Top left corner. pic.twitter.com/lleQTdTsrv — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2020

Metodele nu țin, fiindcă cetățenii Belarusului parcă ies pe străzi din ce în ce mai mulți.

Un videoclip preluat de ziarul german Bild arată cum unul dintre membrii poliției antirevoltă, mascat și camufat într-un hanorac cu glugă, e bătut cu o mătură de o femeie în vârstă. Zeci de alte femei o susțin pe bătrâna curajoasă în papuci galbeni. Cineva filmează scena cu telefonul mobil, iar pe fundal se aud aplauze.

This is hilarious! Lukashenko's thug running away from women who ripped his mask off and are beating him with a broom. pic.twitter.com/tkN4AF4ZrD — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 12, 2020

Nu sunt singurele imagini impresionate. O femeie se agață cu disperare de bastonul forțelor de ordine, dar polițiștii antirevoltă nu au milă și îi rup steagul. Este o imagine din timpul demonstrației de la Minsk, de miercuri, 26 august, împotriva lui Alexandr Lukașenko. După ce fotografiile au făcut înconjurul lumii, ziarul german Bild a identificat-o: pensionara Nina Baghinskaia, 73 de ani.

Alt clip, altă scenă: un mascat se apropie de un grup de femei, în timpul demonstrațiilor. O tânără sare la el, din spate, și îi smulge masca de pe față. Femeia este apoi arestată și târâtă într-o mașină.

Sâmbătă, cel puțin 5.000 de oameni, majoritatea femei, au mărșăluit prin oraș pentru a cere eliberarea unui lider al opoziției, Maria Kolesnikova, 38 de ani, una dintre figurile centrale ale disidenței, alături de la Svetlana Tihanovskaia, care a candidat împotriva lui Alexandr Lukașenko, pe 9 august.

“De îndată ce masca a dispărut, interlopii se tem că vor fi recunoscuți și fug”

Smulgerea măștilor pe fața membrilor trupelor lui Lukașenko, care înseamnă, practic, identificarea acestora, este o nouă tactică folosită de manifestanți. “De îndată ce masca a dispărut, interlopii se tem că vor fi recunoscuți și fug”, explică Bild.

QUESTION: How can a group of unarmed women strike fear into a bunch of secret policemen?



ANSWER: Pull off their balaclavas



LESSON: Tyranny thrives in secrecy.



We must strip off the masks & reveal the truth for all to see



Thats what they fear#Belarus pic.twitter.com/HFJD5e81ks — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) September 13, 2020

În timp ce protestele din Belarus continuă, Lukașenko zboară în Rusia pentru o “discuție de criză” cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Foto: EPA

