Noi proteste de amploare în Belarus, cu 100.000 de participanți. Poliția anti-revoltă a arestat peste 250 de persoane

Autoritățile au folosit sârmă ghimpată, duminică, 13 septembrie, pentru a închide o piață centrală din Minsk. De asemenea, potrivit Nexta, în încercarea de a bloca prezența unui număr mare de oameni, metroul a fost închis, iar poliția a păzit fiecare stradă care duce spre centru.

The column of tens of thousands of people has turned near Stela and is now heading towards Timiryazeva street as planned initially. pic.twitter.com/4KgDtJyzFK — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2020

Chiar și în aceste condiții, la marșul duminical în care opoziția contestă realegerea considerată frauduloasă a președintelui Alexandr Lukașenko, de pe 9 august, s-au strâns în jur de 100.000 de oameni, a confirmat și France24, care citează agenția AFP.

Câteva imagini publicate de agenția tut.by, la ora locală 16.36.

”Aproximativ 250 de persoane au fost arestate în diferite zone ale capitalei pentru ”folosirea steagurilor și a altor simboluri” ale opoziției și ”pancarte cu mesaje jignitoare”, a declarat ministerul de Interne, într-un comunicat.

Minsk right now. Lukashenko's masked thugs, OMON and interior troops attack multiple columns of people heading towards the city centre.



Video by: @tutby pic.twitter.com/tC5OUJEd6N — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2020

Miscări de protest au fost organizate și în orașul Brest. Potrivit organizației pentru drepturile omului Viasna, cel puțin 20 de persoane au fost arestate.

Thousands of people took to the streets in Brest. According to the police, protests are taking place in 17 cities and towns.



Video by: @tutby pic.twitter.com/MtYaWEhb3d — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2020

Site-ul tut.by a publicat imagini de la confruntările din OMON, poliția anti-revoltă, și manifestanți din Jodino. Arestări au avut loc și la mitingul de la Grodno.

Recomandări Angajat al unei primării din Vrancea, trimis la facultate pe banii comunei. Reacția instituției

Sâmbătă, cel puțin 5.000 de oameni, majoritatea femei, au mărșăluit prin oraș pentru a cere eliberarea unei lidere a opoziției, Maria Kolesnikova, 38 de ani, una dintre figurile centrale ale opoziției alături de la Svetlana Tihanovskaia, care a candidat împotriva lui Alexandr Lukașenko pe 9 august.

În total, 114 oameni au fost reținuți în toată țara în seara de sâmbătă. Dintre aceștia, 99 au fost numai în capitală, Minsk, potrivit Ministerului de Interne.

Foto: EPA, tut.by

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Citeşte şi:

Cristi Borcea se pregătește să-și trimită fiul la grădiniță: “Avem emoții cu coronavirus, dar copilul trebuie să se dezvolte printre copii”

VIDEO | Alarmă de-a lungul coastelor Spaniei, unde balenele ucigașe au început să atace iahturile și bărcile

Toate școlile și liceele din Sectorul 4 al Capitalei, păzite de agenți de poliție instruiți să intervină în cazuri de urgență

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

PARTENERI - PLAYTECH Ion Manole, lovitură de grație finală la adresa lui Petru Mircea! Ce a făcut, cu câteva zile înainte să moară cu covid-19

HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2020. Vărsătorii încep un proces de renunțare la complicații inutile