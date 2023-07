Michael Crawford și colegul său de muncă Alex se întorceau în regiunea East Bay, după muncă, și au dat peste o mașină parcată lateral, blocând mai multe benzi de trafic. „Am auzit poc, am văzut-o plimbându-se și am auzit poc și am spus: oh, asta e o armă, de fapt e o armă. Am auzit, înainte să văd”, a spus Crawford.

Cei doi au observat o femeie, care nu purta haine, trăgând cu o armă în traficul din sens opus.

Patrula de autostrăzi din Californiaa anunțat că în jurul orei 16:40, cei care au sunat au raportat că un șofer care conducea haotic se îndrepta spre est, pe pod.

La un moment dat, s-a oprit pe pod, a coborât din mașină și a început să țipe la alți șoferi cu un cuțit în mână. Dar s-a urcat înapoi în mașină, a trecut pe lângă o casă de taxare și a coborât pentru a doua oară.

„Țipa la alte vehicule, a început să tragă focuri în aer și apoi, în timp ce alți șoferi păreau să fie oarecum confuzi cu privire la ceea ce se întâmplă, ea a început să tragă cartușe către celelalte vehicule”, a spus purtătorul de cuvânt al patrulei de autostrăzi, ofițerul Andrew Barclay

Ofițerii au reușit să detensioneze situația în siguranță, să o convingă pe femeie să arunce arma și să renunțe la actele ei violente. Ea a fost dusă la spital pentru o evaluare fizică și psihiatrică și a rămas acolo reținută 72 de ore.

Recomandări „Prăbușirea de la Podul Înalt”. Construcție turistică pe locul unde Ștefan cel Mare a câștigat bătălia cu turcii, pusă la pământ de vânt. Ce spun autoritățile

Se spune că ar fi fost într-o „criză psihică” și nu a fost încă pusă sub acuzare, potrivit autorităților. Din fericire, nimeni nu a fost rănit de împușcături.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce diferență de vârstă este între Dana Budeanu și Andrei Hrebenciuc

Viva.ro Cum arată casa în care locuiesc Viorica Dăncilă și soțul ei. Detaliul din sufragerie care a atras atenția tuturor

PUBLICITATE De ce să fii acum la Brașov, dacă vrei să.... Boovie!

FANATIK.RO Locul unic din România care atrage din ce în ce mai mulți turiști. Tunelul de 800 de metri este impresionant, puțini știu de el

Știrileprotv.ro Putin: „Dacă trebuie, suntem pregătiți pentru o confruntare militară directă cu NATO, dar nu dorim una cu SUA”

Observatornews.ro Cod galben şi portocaliu de ploi torenţiale, vijelii şi grindină în peste jumătate de ţară. Zonele afectate de avertizare

Orangesport.ro Lovitură la Dinamo. Un investitor ar dori să se retragă: "Am auzit la nivel de zvon faptul că nu ar dori să mai finanţeze". Prima reacţie a conducerii

Unica.ro Ce filme și seriale noi apar pe Netflix în august 2023