Ea a observat pe trotuarul de vizavi o fetiță care de abia învățase să meargă, care era în picioarele goale și alerga vizibil speriată, fiindcă se pierduse, a anunțat cnn.com.

Scena total neașteptată a avut loc pe 22 decembrie 2018. Irena Ivici își făcea circuitul obișnuit între stațiile din orașul Milwakee când a observat copilul.

„Am fost la locul potrivit în momentul potrivit”

Oamenii legii bănuiesc că fetița de numai 19 luni a fost pierdută de mama ei, care ar avea probleme psihice. Autoritățile i-au căutat tatăl, iar copilul a fost predat bărbatului.

O altă călătoare i-a oferit haina ei de iarnă șoferiței pentru a acoperi copilul înghețat. Copilul, obosit, a adormit în brațele salvatoarei sale până au venit autoritățile chemate s-o preia.

„Sunt recunoscătoare că am fost la locul potrivit la momentul potrivit. Iubesc copiii. Am fost profesoară și am un copil al meu. Sunt foarte fericită că am reușit să salvez acest copil atât de dulce”, a spus Irene Ivici.

