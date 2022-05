Americanii au livrat în Ucraina aproape 100 de drone Switchblade, la începutul lunii aprilie, după ce au fost instruiți câțiva soldați ucraineni cum să le folosească.

„Un număr foarte mic de ucraineni, se aflau deja aici, în Statele Unite, urmând o anumită instruire militară profesională. Am profitat de această ocazie pentru a-i trage deoparte pentru câteva zile şi a le oferi o pregătire, în special pe drone Switchblade. Grupul se va întoarce în Ucraina relativ curând.”, declara un oficial american de rang înalt din domeniul apărării, acum o lună.

Imaginile publicate acum arată cum o dronă atacă soldații ruși care săpau tranșee lângă Harkov și sunt surprinși de exploziile micuței drone. Doi dintre ei scapă nevătămați și sunt filmați cum fug apoi și se ascund.

Reportedly the first video of a Switchblade loitering munition strike on Russian troops by Ukraine's 53rd Mechanized Brigade.https://t.co/dF8RlPWm5a pic.twitter.com/6XKnm7SLBI