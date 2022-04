Orașul Sieverodonețk a fost aproape devastat în urma atacurilor, spun autoritățile din Ucraina.

„Rușii știau că spitalul nu este gol, erau pacienți, erau medici. Nimic nu i-a oprit. Distrugerile provocate clădirii sunt semnificative. Au fost avariate mai multe etaje”, a spus Serhiy Haidai, șeful administrației militare regionale. Acesta a spus că o femeie a murit în urma bombardamentelor care au lovit spitalul din Severodonețk.

