Profesorul Valentin Mamota de la școala din Vlădești, județul Vâlcea, este cel care a realizat filmarea în 2018, conform propriilor afirmații, dar a postat-o abia acum pe Facebook.

Imaginile devenite virale, cu 10.000 de afișări în 24 de ore, redau ultimele 10 minute de discuții dintr-o sală de clasă unde, potrivit explicațiilor de pe Facebook date de Valentin Mamota, „se plănuiește, ilegal și imoral, lăsarea ca repetenți a 5 elevi din clasa a V-a și a VI-a, la 5 materii, ceea ce înseamnă repetenție automată”.

Filmarea conține dialoguri suprapuse între dascăli, iar, la un moment dat, se aude clar cum unul dintre cadrele didactice folosește un apelativ discriminator, numind un elev al școlii „țigan” (în video, la minutul 6:00).

Eu am un obicei ",prost" : NU MINT !!! (ei,uneori mai folosesc minciunile,dar NEVINOVATE ?)Sunt născut și crescut în… Publicată de Valentin Mamota pe Miercuri, 26 august 2020

Am sesizat Consiliul local, nu mi s-a răspuns nici până astăzi. L-am informat pe primar, s-a făcut că plouă. Ministerul mi-a răspuns că va trimite o echipă de control, pentru a face o ancheta și în școală, și la Inspectoratul școlar județean Vâlcea, dar după încetarea stării de urgență. Starea de urgență a încetat pe 15 mai, dar echipa nu a venit încă. Autorul filmării, profesorul Valentin Mamota, pe Facebook:

„Au fost mitraliați, fără milă, 5 copii nevinovați, din cauză că școala nu este condusă, sau mai bine spus este condusă prost”, mai susține autorul filmării în postarea de pe Facebook.

Mamota nu mai este acum profesor la școala din Vlădești. El a demisionat în ianuarie 2020, după aproape 30 de ani petrecuți la catedră.



„Profesoara de limba engleză a fost cea care l-a numit pe un copil «țigan»”

Libertatea l-a contactat pe autorul filmării, fost profesor de științe socio-umane la școala din Vlădești, care susține că a făcut filmarea întâmplător, pentru că „nu are abilități tehnice”. „Pur și simplu mă jucam cu telefonul, îmi făceam de lucru cu el. S-a declanșat filmarea și văzând ce se discută, am zis să profit. Am fost extrem de inspirat”, spune acesta.

De 10 ani, de când tot strig despre faptul că mergem spre prăpastie, am fost izolat. Am ajuns să nu mi se mai răspundă nici la salut Valentin Mamota, fost profesor la școala din Vlădești – Vâlcea:

Valentin Mamota a explicat apoi că „nu era o ședință de consiliu oficială, a fost o întâlnire informală, în care s-a făcut planul de lăsare a copiilor corigenți la 5 materii, ceea ce înseamnă repetenție. A fost o execuție în stil mafiot”. Scopul? „Pentru a evita unirea claselor și pentru a evita ca unii profesori să rămână fără ore”, a spus fostul profesor pentru Libertatea.

3.000 de locuitori are comuna Vlădești, din județul Vâlcea

Întrebat cine este cadrul didactic care se aude pe filmare rostind cuvântul „țigan”, cu referire la unul dintre copii, Valentin Mamota a răspuns: „Profesoara de limba engleză, care stătea exact în dreapta mea. Pe mine mă dor discriminările de orice fel”.

Ce spune conducerea școlii: „Copiii au rămas repetenți pentru că erau slabi la învățătură, iar copilul rom abia știe să citească și să scrie”

Libertatea a contactat-o și pe Elena Duță, directoarea școlii gimnaziale Grigore Mihăescu din comuna Vlădești, județul Vâlcea.

Aceasta a explicat că secvențele filmate de fostul profesor al școlii reprezintă „o simplă discuție între cadrele didactice cu privire la situația de sfârșit de an”.

Totodată, directoarea școlii a susținut că „acei copii au rămas repetenți pentru că erau foarte slabi la învățătură”.

Întrebată de Libertatea cum comentează faptul că profesoara de engleză a folosit apelativul „țigan” referindu-se la un elev al școlii, Elena Duță a susținut că „nu era o jignire” și că nu din cauza etniei a fost lăsat copilul repetent.

„Așa i-a zis, pentru că la noi sunt destul de mulți copii de etnie romă, dar nu era o jignire. Acel copil a fost trecut tot timpul, deși abia știe să citească și să scrie”, a spus directoarea școlii din comuna Vlădești,

„Deci, el nu a rămas repetent din cauza faptului că vrem noi sau că are cineva ceva cu el. Nu că este rom, nu acesta este motivul, în niciun caz”, a completat directoarea, pentru Libertatea.

