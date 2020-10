Evenimentul a fost numit de către organizatorii protestului ”Ziua de furie a persoanelor indigene” drept răspuns la celebrarea luni în SUA a unei sărbători federale denumite după Cristofor Columb.

Conform activiștilor indigeni, exploratorul din secolul XV care a descoperit Americile a declanșat un genocid împotriva locuitorilor indigeni care a durat secole, notează Hotnews.ro.

Protestatarii au plasat lanțuri în jurul statuii lui Roosevelt și au aruncat vopsea roșie pe monument înainte de a începe să folosească o lampă de sudură pentru a distruge baza statuii. Mulțimea a dărâmat monumentul cu puțin timp înaintea orei 21.00.

Apoi, protestatarii și-au îndreptat apoi atenția asupra statuii lui Abraham Lincoln, președintele american care a abolit sclavia, și au scris cu vopsea „Dakota 38” pe aceasta, o referință la un grup de 38 de membri ai tribului Dakota a căror spânzurare a fost aprobată de Lincoln după ce aceștia au avut confruntări violente cu coloniștii din Minnesota.

The Abraham Lincoln statue in Portland was toppled tonight by the “indigenous” faction of antifa who organized a “day of rage.” #PortlandRiots pic.twitter.com/HJ6ul7p4Hi