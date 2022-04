„A vrut să devină cofetar, iar acum lovește «orcile» cu un tun: aceasta este cea mai concisă biografie a tinerei Tatiana Ciubar, din Konotop.”, scrie sursa citată.

„Foc! Foc!”, aceste cuvinte sunt repetate cu voce tare de un luptător cu gene lungi care ies de sub o cască neagră de tanchist, într-un scurt videoclip filmat în interiorul obuzierului autopropulsat ucrainean 2S1 Gvozdika. Fata zâmbește ascultând explozia, zâmbește, verifică din nou luneta și repetă: „Foc!”

Personajul principal al acestui videoclip este o tânără în vârstă de 24 de ani din regiunea Sumy, trăgătoarea unui obuzier, care a fost filmată în timpul unei bătălii de artilerie de către un prieten. Imaginile au fost postate pe 16 aprilie pe Facebook și în următoarele cinci zile, videoclipul cu acest „înger” al artileriei ucrainene a strâns în total un milion de vizualizări.

Novoe Vremya a reușit să o contacteze telefonic pe Ciubar, într-o scurtă pauză din viața ei în prima linie. Femeia soldat și-a părăsit unitatea pentru a-și vizita părinții, care acum au grijă de cei doi copii ai ei. Ea e artilerist în Brigada 58 de infanterie motorizată Hatmanul Ivan Vihovski.

„Chiar și când aveam 10-11 ani, tata își dorea foarte mult să mă înscriu în armată. De fapt, am vrut să învăț să fiu medic, chirurg, să merg la armată în domeniul medical. Dar nu am reușit pentru că părinții mei au divorțat. Am înțeles că financiar nu vom putea face asta. Și m-am pregătit să fiu patiser. Dar, de îndată ce am împlinit 18 ani, am intrat în armată, dar nu medic.”, își începe Tatiana povestea.

Tânăra a fost statistician în compania medicală, în 2017. Apoi a stat acasă când a născut al doilea copil, iar când s-a întors, în 2019, a mers direct într-un obuzier autopropulsat. Echipajul este format dintr-un comandant de armă, un soldat de serviciu, artiler și șofer. La început, tânăra era soldat de serviciu, ar fi trebuit să care obuze, dar camarazii i-au dat rolul de radiotelefonist.

Numai că ea, ambițioasă, voia mai mult. Așa că atunci când comandantul a întrebat-o dacă vrea să fie tunar, n-a stat pe gânduri. Visează încă să devină ofițer, dar știa că trebuie să o ia de jos. A făcut două luni de cursuri și deja de doi ani e tunar pe un blindat dotat cu obuzier.

Tatiana știe că mașina de luptă de pe care trage ea e una ușoară, fără armură cum au tancurile, așa că dacă e lovită, mor toți cei de la bord. Dar nu se teme. Mai ales că deja a fost în lupte, după invazia rușilor. Iar obuzierul autopropulsat trage de obicei de la 15 km distanță, nu se angajează în lupte de aproape cu inamicii.

„Lângă Cernihiv, rușii se mișcau pe același drum, înainte și înapoi, au încercat să ajungă la Kiev. Dar i-am întâmpinat cu flori, cu garoafe. Am avut o misiune, comanda era să tragem cinci proiectile rapid și să ne retragem. Dar imediat după ce am făcut-o a venit o nouă comandă, încă cinci obuze. Băieții au încărcat, am țintit, am tras. Și am început imediat retragerea, turela încă se rotea. Și atunci am auzit că zboară spre noi proiectilul. Am reușit să ne mișcăm câțiva metri și poziția noastră de dinainte era bombardată. Slavă Domnului că am reușit să ieșim de acolo.”

Tatiana nu se teme însă de artileria inamică și după ce va petrece două zile cu copiii ei. Unul are 7 ani, e în clasa I, cel mic va împlini în mai 4 ani. Apoi se va întoarce la unitate și se așteaptă să fie trimisă pe altă linie a frontului, direct în luptă.

