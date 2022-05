Potrivit Serviciului Meteorologic German (DWD), trei tornade au făcut ravagii în NRW, iar în Renania-Palatinat, un bărbat de 38 de ani a murit.

„Într-o proprietate privată, un cunoscut al familiei care locuiește acolo a suferit un șoc electric la intrarea în subsolul inundat, a căzut și probabil s-a lovit la cap”, au spus polițiștii, seara.

O tornadă a străbătut străzile din Lippstadt (NRW) vineri seara. Acest lucru a fost confirmat de expertul în tornade Andreas Friedrich, de la Serviciul Meteorologic German. Au fost pagube grave în întreg orașul, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor. A fost raportată și o tornadă în Paderborn. 43 de persoane au fost rănite acolo, a spus poliția. Zece dintre ele grav.

Serviciul Meteorologic German (DWD) a confirmat trei cazuri de tornade în anumite părți din Renania de Nord-Westfalia, după furtunile severe de vineri. „Putem confirma trei”, a spus un purtător de cuvânt al DWD, sâmbătă dimineața. Tornade au avut loc în Paderborn, Lippstadt și în Lütmarsen, un cartier al orașului Höxter.

Polițiștii din Paderborn au cerut urgent ca centrul orașului să fie evitat deocamdată, din cauza avariilor provocate de tornadă, a posibilelor pericole și a lucrărilor de curățare în desfășurare. „Multe drumuri din zona avariată, care străbate orașul de la vest la est, trebuie să fie închise temporar, unele pentru o lungă perioadă de timp.”, au explicat polițiștii.

