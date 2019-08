De Andreea Archip,





Picăturile de ploaie îi împinge pe cei 30 de nemți mai rapid în Palo Alto. Un alt Palo Alto, la 8 mii de kilometri distanță de cel din California, un hub de afaceri din Tallinn care crește startup-uri ambițioase, aflate la început.

George Groshkov este ghidul lor și îi prezintă pe următorii vorbitori. În loc să mișune prin centrul vechi sau să pozeze Porțile Viru, turiștii germani au vrut să cunoască mediul de afaceri despre care a început să șușotească o lume întreagă. Nu e o exagerare, după succesul avut de Skype, americanii din Silicon Valley au început să vorbească despre „mafia estoniană”, cea care crează startup-uri pe bandă. De asta a ales George ca punct de plecare al turului Telliskivi Creative City. Este o fostă zonă industrială transformată în cartierul creativ al Tallinnului, plin de culoare și tinerețe, unde poți afla, in micro, cum arată mediul de afaceri estonian.

A venit pentru un masterat și a rămas

Eero Veider, unul dintre fondatorii eXpact, un business care vrea să revoluționeze piața muncii, creând o platformă de freelancing internațională. „În SUA, deja 30% din forța de muncă este freelance. Un studiu arată că până în 2027 mai bine de jumătate din forța de muncă va fi freelance”, își face prezentarea Eero. La final, turiștii vor să știe toate detaliile din spatele afacerii, iar Eero le răspunde fără ascunzișuri. Pentru el secretul nu e mașinăria din spate, ci oamenii care lucrează la afacere.

Cartierul creativ din Tallinn, Estonia

Omul potrivit la locul potrivit. Așa se simte și George Groshkov, care îi preia pe turiștii rămași fără întrebări pentru o sesiune de degustat bere. Bere pe care estonienii o beau în elegantele pahare de vin. În prezentare stă totul și ei mizează pe asta. De aici i-a venit și ideea lui George de a crea tururile turistice. De un an jumătate de când lucrează, deja două companii mari din Asia au început să colaboreze cu startup-uri estoniene.

Ne face o scurtă prezentare a succesului Estoniei și toate propozițiile lui încep cu „am făcut”, „am dres”, „ne-am gândit că…” George este din Bulgaria, stă în Estonia de doar cinci ani. „Cred că devin estonian, da… Dar de la un punct încolo cred că Estonia și Bulgaria au multe în comun, în general e așa cu balcanii și cu nordicii pentru că au același trecut sovietic. Cred că sunt posibile proiecte comune între aceste țări, atât Bulgaria, România, cât și pentru Estonia ar fi un câștig”, spune tânărul.

George a ajuns în Estonia ca să facă masteratul. „Apoi am realizat că Estonia oferă multe posibilități de afaceri și am decis să rămân. A fost un moment la început când am vrut să mă întorc în Bulgaria, dar apoi am realizat că aici poți face afaceri mult mai ușor, comunicarea cu oamenii curge fără probleme, la fel și cea cu instituțiile. Și cum sunt și pasionat de IT și tehnologie, lucrurile s-au legat. Și am decis să rămân”, își explică alegerea George.

Estonia, Mecca afacerilor

Întrebarea pe care o primește cel mai des de la turiștii lui este „De ce Estonia a reușit? Cum de le-a ieșit” „Asta e prima întrebare la care răspundem pentru că eu cred că sunt și multe preconcepții și noi încercăm să-i educăm cu privire la ce se întâmplă în Estonia. O altă întrebare este: „cum pot eu să creez inovație în afacerea mea și pot face asta aici în Estonia?”

Turul la startup-uri a fost un concept menit să valideze și să ajute oamenii care voiau să cunoască Estonia, nu doar turistic, ci și scena tehnologiei și care voiau să cunoască mai multe despre fondatori. Așa că am decis să realizăm un tur în care nu e doar despre a bea bere și de a ne petrece timpul în centrul vechi, ci și despre a afla mai multe despre e-guvernare și startup-uri și să se întâlnească cu oamenii din domeniu”, mai spune George.

George este bulgarul îndrăgostit de Estonia. Nu e singurul. Un israelian din grupul lui de turiști vrea să se lase convins că Tallinn e orașul căruia să-i dedice doi-trei ani din viața lui. Tot mai mulți își caută un rost sau o viață liniștită în micuța Estonie. Iar ea abia îi așteaptă.