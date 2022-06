Generalul-maior Botașev a fost înmormântat cu onoruri militare la Karaceaevsk, capitala republicii Karaceai-Cerkessia. Pilot de vânătoare renumit și erou al Rusiei, ofițerul a cerut să plece voluntar să lupte în Ucraina, deși era trecut în rezervă.

„Și-a dedicat viața aviației, a fost pilot de vocație, pentru că nu-și putea imagina viața fără cer și avioane. Nu ar fi putut niciodată să stea deoparte, dacă abilitățile sale profesionale ar fi fost solicitate de Patria Mamă. De aceea s-a înscris ca voluntar pentru a participa la o operațiune specială în Ucraina”, a scris șeful Karaceai-Cerkessia, Rașid Temrezov, pe pagina sa de pe rețeaua de socializare VKontakte.

Pe 22 mai 2022, în timp ce efectua o misiune de luptă la manșa unui Su-25, pentru a lovi ținte desemnate, Kanamat Botașev a primit informații că grupul de asalt al trupelor ruse a fost înconjurat în Lugansk și a cerut sprijin. „După ce a atins țintele alocate, pilotul a luat o decizie personală bazată pe devotamentul față de frăția militară: să-i ajute pe luptători, în ciuda faptului că știa sigur că inamicul are o apărare aeriană puternică.

Mai departe, ca în filme: sub foc puternic la altitudine ultrajoasă, a lovit neonaziştii. Grupul înconjurat a reușit să scape din încercuirea de foc. Când avionul părăsea atacul, a fost lovit de o rachetă antiaeriană. Generalul-maior Kanamat Botașev a murit, dar și-a îndeplinit datoria și a salvat viețile luptătorilor ruși” – a povestit despre moartea ofițerului un coleg din DOSAAF al Federației Ruse din Sankt Petersburg.

