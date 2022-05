Televiziunea propagandistă Rossija 24 a difuzat un program în cadrul căruia liderul rus Vladimir Putin a purtat o conversație cu guvernatorul Oblastului Kaliningrad, Anton Alikhanov. Oficialul a spus că regiunea sa suferă din cauza recesiunii economice. După cum a apreciat el, una dintre cauzele sale este războiul în curs din Ucraina, scrie site-ul polonez Onet.

Înregistrarea conversației a fost distribuită de portalul opoziției din Belarus Nexta.

Declarația sa a fost întreruptă de Vladimir Putin. Potrivit spuselor lui Putin, Alihanov a făcut două greșeli de propagandă: a numit războiul război și a recunoscut că este nefavorabil. Putin a răspuns că „operațiunea militară specială din Donbas” nu are nicio legătură cu ceea ce spunea Alikhanov.

The governor of the #Kaliningrad region complained about the economic decline in the region because of the war in #Ukraine. #Putin replied that the "special operation in the #Donbas" (not "special operation in Ukraine", as he usually says) has nothing to do with that. pic.twitter.com/PF6wHBekuB — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2022

Vizibil jenat, guvernatorul a ascultat replica zâmbitoare și indulgentă a lui Putin.

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro ȘOC! Ce se va întâmpla cu Traian Băsescu după accidentul rutier în care a fost implicat! Totul e CLAR ACUM!

Observatornews.ro ANAF angajează peste 200 de oameni. Ce salarii oferă

HOROSCOP Horoscop 23 mai 2022. Berbecii se văd nevoiți să se ocupe de clarificarea unor probleme financiare, de plăți și economii

Știrileprotv.ro Atenție! Românii care pot face șapte ani de închisoare pentru o faptă ce pare desprinsă din Evul Mediu. Statul ia în sfârşit măsuri

Orangesport.ro "Putin l-a numit succesor pe el". Ucraina a găsit raportul secret al Rusiei. Următorul lider de la Kremlin a luat deja primele decizii în plin război