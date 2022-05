În această zi specială pentru ruși, o femeie a transmis din apartamentul ei, prin difuzoare, informații despre războiul din Ucraina. Pe lângă înregistrările care dezvăluie atrocitățile armatei ruse, din apartamentul ei veneau și sunetele unei melodii a cântărețului rus Vladimir Visotski.

Polițiștii, anunțați despre caz, au intrat foarte stângaci în acțiune. Înregistrarea de pe Twitter a fost pulicată de o jurnalistă din Belarus, Hanna Liubakova. Polițiștii au decis să intre în apartament prin balcon. Nu a fost însă o sarcină ușoară, deoarece balconul era la primul etaj.

#Russia On 9 May in Saint Petersburg, a local resident turned on the audio with a story about the crimes of the Russian military in Ukraine and a song by Vladimir Vysotsky. Neighbours could hear it. Police arrived and detained a woman. Watch how they tried to get to her apartment pic.twitter.com/PSBJyzySCp