„Schiorul a fost fugărit de urs în jur de ora 16:00 pe pârtia Clăbucet (Varianta neagră – despre care țin să menționez că era închisă și pustie)”, a scris David Creţa, turistul care a postat clipul.

Eram în telescaun şi a durat ceva până am reuşit să încep filmarea, schiorul fiind urmărit de acel urs de mai mult timp. Tocmai ce începea partea plată a pârtiei unde ursul are avantaj, dar atunci am oprit filmarea pentru că nu se mai vedea nimic de copaci. Pe parcursul timpului, jos au ajuns 5 ambulanţe şi 2 masini de poliție cu sirenele pornite. Schiorul a fost luat de pe pârtie de câteva snowmobile cu paramedici şi jandarmi care se îndreptau către locul respectiv.

David Creţa, turist: