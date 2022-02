Secundul unei nave georgiene a răspuns apelului şi i-a îndemnat pe ruşi să vâslească, dacă nu mai au combustibil.

Secund navă georgiană: Păreţi că sunteţi ruşi. Sunteţi din Rusia?

Marinar rus: Da, suntem din Rusia, echipaj rusesc.

Secund navă georgiană: Înţeleg, echipaj din Rusia. Păi, băieţi, refuzăm să vă adăpostim şi refuzăm să vă alimentăm cu combustibil!

Marinar rus: Cu cine stau de vorbă?

Secund navă georgiană: Cu secundul căpitanului, din Georgia. Nu vă aprovizionăm cu combustibil. Navă rusă… (înjurătură).

Comandant georgian: (înjurătură) …de ocupanţi.

Marinar rus: Hai să nu implicăm politica în asta. Am rămas fără combustibil!

Secund navă georgiană: Ei bine, dacă nu mai aveţi combustibil, atunci vâsliţi!

Comandant georgian: (înjurătură)…

Secund navă georgiană: Glorie eroilor! Glorie Ucrainei!

Georgian oil tanker refuses to fuel a Russian ship. The Russians: “Common, lets leave politics aside! We just need fuel!” Georgians: “Russian ship, go f..yourself. Glory to Ukraine! And you can always use oars, so, row!” pic.twitter.com/r2RhJvnrwP