VIDEO | Virgil Musta, printre primii medici vaccinați anti-Covid la Timișoara: Este șansa noastră de a lupta eficient cu acest virus și de a câștiga războiul

La Timișoara au ajuns 500 de doze de vaccin anti-Covid. Primele cadre medicale vaccinate au fost doctorul Teodora Moisil, de la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, și Ciprian Gândac, medic primar Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Timişoara. Au urmat doctorul Musta și managerul spitalului, medicul Cristian Oancea.

„Am așteptat vaccinul de aproape de un an de zile, de când a început pandemia. Știam că e singura metodă de a lupta cu virusul chiar dacă de la început nu bănuiam ce probleme ne va crea virusul. Abia am așteptat să primim această armă ca să câștigăm războiul. Și dacă înțelegem să o folosim sigur vom câștiga. Mă bucur că pot fi în această fază, să mă vaccinez pentru că și noi aveam temerile noastre legate de infecție și acestea dispar, vom începe să ducem o viață normală”, a declarat Virgil Musta, chiar în timp ce era vaccinat.

Medicul timișorean care s-a aflat tot anul 2020 în prima linie în lupta împotriva coronavirusului afost vizibil emoționat de moment și are încredere că românii se vor vaccina pentru a scăpa de SARS-CoV2. După ce a făcut vaccinul, Musta că a trăit un moment emoționant.

„Mă simt liber, ceea ce este extraordinar. Trăiesc din nou libertatea și sunt fericit că am primit acest cadou de sfintele sărbători de Crăciun. Am emoții, poate ca niciodată. Este un moment emoționant pentru că suntem la un nou început, este șansa noastră de a lupta eficient cu acest virus și de a câștiga războiul. Eu sunt convins că de anul viitor, încetul cu încetul, numărul de cazuri va scădea, până când vom învinge virusul și vom câștiga războiul. Depinde în primul rând de noi toți. Suntem primii care am dat exemplu, era esențial, dar nu putem numai noi singuri să luptăm”, a completat Virgil Musta.

Întrebat când ne vom putea reîntoarce la viața de dinainte de pandemie, dr. Musta a răspuns: „Cred că depinde și de noi dacă înțelegem să ne vaccinăm. În primăvară vom avea o viață normală. Dacă nu, vom trece la viața normală cei care ne-am vaccinat, iar ceilalți vor avea probleme”, a mai spus Virgil Musta.

Și Teodora Moisil, primul doctor vaccinat din Timișoara, crede că normalitatea se va instala treptat.

Medicul Teodora Moisil

„Mă simt foarte bine, așa că nu trebuie să se teamă nimeni. Nu m-a determinat altceva decât faptul că trebuie să înțeleagă lumea că eu cred în acest vaccin și că numai vaccinurile pot să oprească o pandemie sau o epidemie. A fost foarte puțină reticență din partea personalului, foarte puțini au fost indeciși. Pe pacienții care nu cred că există Covid nu-i putem face să înțeleagă acest lucru. Nu-i putem convinge. Poate că ar fi cazul să le spunem că această pandemie va continua și se pare că nu se va termina foarte curând dacă nu ne vaccinăm peste 70% din populație. Nu-mi este teamă de efectele adverse. Voi merge mai liniștită acasă, dar nu încă, aștept și doza a doua. Îmi doresc înapoi viața de dinainte, vrea să văd fața colegilor mei, dar pentru asta trebuie să facem vaccinul”, a declarat medicul Teodora Moisil.



Ea spune că are încredere în vaccin, pentru că numai un vaccin poate opri o pandemie sau o epidemie.

Aproape 200 de persoane sunt vaccinate duminică. Dozele rămase vor ajunge la alte spitale suport-Covid din Timișoara, iar medicii spun că există deja listă de așteptare.



