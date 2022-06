Pasagerilor care urmau să zboare la București li s-a spus să părăsească avionul, după ce au stat „mai mult de trei ore” pe pistă și au așteptat aeronava, au fost îmbarcați și apoi coborâți, pentru că zborul s-a anulat.

Pasagerii obosiți au rămas în așteptare pe pista aeroportului Gatwick și „au pierdut toate zborurile de legătură”, după ce au sperat să plece totuși spre București. Antonella Fagnano Kaliman a înregistrat momentul și a postat videoclipul pe Twitter.

În videoclip, Antonella poate fi auzită spunând: „Oamenii părăsesc avionul, ne-au ținut aici de mai bine de trei ore. Nimeni nu face nimic”.

Pe imaginile înregistrate se poate vedea haosul și agitația din avion. Antonella continuă să spună: „Avem nevoie de ajutor! Reprezentanții Aeroportului Gatwick au spus că nu pot face nimic, ceea ce este total ilegal. Pasagerii ar trebui să fie informați în prealabil și aeroportul ar trebui să informeze la rândul său compania că nu are suficient personal pentru a-și presta serviciile”.

„Dezastru, dezastru” poate fi auzită spunând după aceea, înainte de a încheia: „Cea mai proastă companie aeriană vreodată”.

@wizzair help!!! We need help!!!!

Flights delayed, we lost all our connections, more than 4/5 hours delay.

Flight to BUCHAREST pic.twitter.com/7T26FMAAOW