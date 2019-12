De Andreea Archip, Bogdan Sorocan (video),

Libertatea a fost într-unul dintre cele mai mari studiouri din București și a vorbit cu fetele care flirtează cu clienții doar îmbrăcate.

Clienții lor sunt în mare parte de peste Ocean. Iar în SUA studiile arată că aproape jumătate dintre adulți spun că se simt uneori sau mereu singuri și 47% se simt excluși.

Așa arată camerele de unde fac româncele videochat

Sharon. Așa se prezintă frumusețea blondă care doar ce și-a terminat machiajul și coafura. Numele adevărat este evident unul românesc, dar nu e încă pregătită să spună universului întreg cu ce se ocupă. Oamenii sunt plini de prejudecăți.

Sharon urmează să intre în tură și s-a dichisit pentru clienții videochatului. Poartă o bluză neagră închisă până la ultimul nasture și o pălărie neagră, elegantă.

De mai bine de un an de când a început să facă videochat, tânăra spune că și-a descoperit feminitatea. Nu nevoia de a face bani mai mulți a împins-o spre lumea controversată a videochatului. „Motivul principal a fost dezvoltarea personală. Am ajuns în punctul în care eram sătulă ca femeile să trebuiască să fie într-un anumit fel, dacă spun prea mult, dacă fac prea mult, dacă își doresc prea mult, sunt privite ca indecente. Nu aveam instrumentele necesare ca să mă eliberez, nu aveam suficientă experiență și videochatul este drumul cel mai scurt. Prefer să aflu așa decât să pierd ani din viață încercând relații fără sens”, explică tânăra care înainte a lucrat în comunicare.

Singurătatea se alină online. La videochat sau la psiholog

Spune că găsește multe similitudini între cele două profesii. „Non adult, dar categoria se numește hot flirt. Cred că denumirea spune destul de mult. Îmi exersez zilnic, pe lângă răbdare și finețea cu care probabil o femeie ar trebui să trateze un bărbat. Deși sunt foarte directă. Hot flirt mai înseamnă și că trebuie să știi măcar o limbă străină la un nivel decent conversațional. Ideal ar fi un strop de cultură generală, de experiență de viață, nu neapărat partea de relații, ci de viață în general. Se pot lega prietenii de-a dreptul”, spune tânăra.

Ea consideră că cei mai mulți apelează la serviciile de videochat din singurătate și pentru că viața „offline” e prea solicitantă.

„Cred că singurătatea e prima care îi împinge să intre. Dar la mine e o comunitate, pentru că sunt două treburi: free chat-ul și partea de privat. În privat e 1 la 1, n-am cum altfel. Merg mult pe conexiuni și mereu dezvolt în profunzime și clar mă implic, nu stau cu cinci de vorbă. În free chat stau de vorbă cu toți, ei se salută, se întreabă când pleacă în vacanță, cam așa e. Se râde foarte mult, se merge și pe partea de relaxare, destresare. Se vorbește și despre muzică. La mine nu se ascultă muzica normală, pop, eu ascult muzică clasică, compozitori de muzică de film, dezbatem pe temele astea, muzică, filme, compozitori, îmi sugerează titluri de filme, de cărți, dacă am timp măcar în mare mă documentez ca să putem să continuăm discuțiile și asta îi atrage. Cred că hot flirt e și despre stimularea minții, în adevăratul sens”, explică Sharon.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății unu din 20 de persoane se simte singură. Un flagel care pare să se extinde pe tot globul ca o pată de cerneală.

Videochatul, o ocupație hulită de mulți, devine însă o alinare pentru mulți utilizatori.

Diferența dintre psiholog și model este că modelul nu încearcă să te schimbe. Te duci la psiholog că ai o problemă, aici nu vii că ai o problemă, poate pur și simplu vrei să vorbești despre ceva din viață pe care nu-l poți discuta cu toată lumea. Poate ai un divorț și nu vrei să discuți cu prietenii tăi să nu te judece, modelul te ascultă, te aprobă dacă e să te aprobe, dar nu încearcă să schimbe nimic Liviu Berbece, managerul unui studio de videchat din București:

Liviu Berbece, managerul unui studio de videochat din Capitală

„Percepția e că pe site-uri de gen trebuie să fie obsedați sexual. Nu, nu sunt”

Sharon se gândește uneori să schimbe categoria, să se ducă la „adult”, unde va trebui să se și dezbrace.

„Și eu, ca toată lumea, am crezut că la videochatul ăsta cine știe ce se întâmplă. Și am zis că încerc întâi așa, timid. Cumva să fie ca o introducere și acuma a ajuns un stil de viață. Mă mai bate gândul din când în când să mai schimb categoria din cu totul alte motive. Categoria mea are mai puțină vizibilitate și atunci mi-aș dori, schimbând categoria să păstrez aceeași atitudine, dar poate să reușesc să cunosc și mai mulți oameni interesanți. E foarte interesant. Percepția e că pe site-uri de gen trebuie să fie obsedați sexual. Nu, nu sunt”, spune cu convingere fata.

Modelele de videochat stau ore întregi de vorbă cu bărbați din toată lumea

Sharon spune că vine cu drag la muncă. Are un program fix, e drept, lucrează noaptea, având clienți de pe alte fusuri orare de obicei. Și spune că și-a făcut mulți prieteni din toată lumea.

„Eu cel puțin îi tratez ca pe amici, ca pe egali. Nu pot să-i văd altfel, și ei sunt tot oameni și depinde mult de atitudinea mea. Dacă la început nu știam cu ce se mănâncă și ce vreau, eram și mai timidă, automat cerințele lor erau haotice, pentru că nu exprimam probabil ce trebuie. Simțeau că sunt în dubii. Acum, dacă sunt foarte sigură pe mine și dacă o dată la câteva ore nimerește cineva și pune o întrebare stupidă gen: te dezbraci?, începem toți să râdem. Pot să-i spun că nu sau pur și simplu își dă seama din atitudine, din tot, că nu se va întâmpla. Depinde fiecare în ce direcție dorește să ducă, chiar suntem stăpâne pe tot”, mai spune Sharon.

O afacere de milioane

„Non adult este o categorie, zona în care fetele se simt mai confortabil și nu sunt obligate să se dezbrace. Automat, este o zonă destul de căutată de membri, este fructul interzis, toți vor să se ducă spre acea zonă că știu că fetele nu se dezbracă și e ca la un copil, îi zici că nu are voie să bage degetele în priză, dar el îl bagă să testeze. Așa se duc și membrii acolo și își doresc foarte mult să le determine pe fete să se dezbrace. Le iese sau nu, depinde de fiecare fată. Dar și membrii sunt un pic mai prietenoși, mai mult pe discuție, pe relaționarea între doi oameni, ca să zic așa”, explică și Liviu Berbece, managerul unui studio de videochat.

În videochat se câștigă de la 3 mii la 10 mii de dolari pe lună. Contează experiența și orele de muncă ale modelelor.

În România, industria videochatului ar fi estimată la 100 de milioane de dolari anual și ar fi peste 100 de mii de tinere și tineri care practică această meserie pe cont propriu sau în studiouri.

