„Ne vom baza pe aceste rezultate în următoarele luni pentru a ne atinge obiectivele, în condiţiile în care Ungaria preia preşedinţia UE”, a adăugat el într-o postare pe X.

Deşi partidul lui Orbán, Fidesz, a obţinut cele mai multe voturi în Ungaria, performanţa sa de sub 45% din voturi a fost mult mai slabă decât la precedentele două alegeri europene.

O nouă mişcare de opoziţie, Tisza, condusă de Peter Magyar, un fost susţinător transformat în rival, s-a descurcat foarte bine, obţinând aproape 30% din voturi, deşi a intrat în peisajul politic din Ungaria de numai câteva luni.

Ungaria va prelua preşedinţia Consiliului UE de la 1 iulie.

„Mesajul alegerilor de ieri din Ungaria şi din Europa este clar:

1. Democraţia maghiară este puternică şi vibrantă. Am avut cea mai mare prezenţă la vot înregistrată vreodată la alegerile europene din Ungaria, 59,3%.

2. Maghiarii au ieşit în număr record să voteze pentru pace. Niciodată până acum nu au votat atât de mulţi oameni pentru Fidesz în cadrul unor alegeri europene. Prin aceasta, am obţinut unul dintre cele mai bune rezultate electorale din Europa.

3. Peisajul politic european s-a schimbat spre dreapta şi spre pace.

Ne vom baza pe aceste rezultate în următoarele luni pentru a ne atinge obiectivele, în timp ce Ungaria preia preşedinţia UE”, a scris Orban.

Partidul premierului ultraconservator ungar Viktor Orban, care a descris alegerile europene ca fiind „istorice”, a ieşit duminică pe primul loc în urma scrutinului, dar a înregistrat un declin net, comentează France-Presse, potrivit Agerpres.

Rezultatele aproape finale plasează FIDESZ pe primul loc, cu 44,3% din sufragii, cu 8,5% mai puțin decât la alegerile europarlamentare din 2019. Practic, Orban se confruntă cu cel mai slab rezultat electoral de la revenirea sa la conducerea Ungariei, în 2010.



