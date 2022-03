Vile și iahturi care aparțineau oligarhilor ruși, confiscate de autoritățile din Italia

05-03-2022 Portosole (Sanremo) - ItaliaCronacaSanzioni guerra Russia-Ucraina, le fiamme gialle sequestrano lo yacht Lena di proprietà dell'oligarca Gennady Timchenko.Nella foto: la Guardia di Finanza sequestra lo yacht a Portosole 05-03-2022 Portosole (Sanremo) - ItalyNewsSanctions Russia-Ukraine war, the yellow flames seize the yacht Lena owned by the oligarch Gennady Timchenko.In the photo: the Guardia di Finanza seizes the yacht in Portosole,Image: 666468070, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia