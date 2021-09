Primul marș „Pride” din Iași începe vineri la ora 17.00. Este evenimentul care va încheia primul festival organizat vreodată în istoria municipiului de comunitatea LGBTQ, întins pe parcursul ultimelor trei săptămâni.

„Este un moment și un eveniment emblematic al comunității LGBTQ și e timpul ca orașul Iași să facă un pas înainte în acest sens, cu atât mai mult cu cât este primul marș Pride la Iași. Ne dorim să aducem un plus de conștientizare și vizibilitate acestei comunități, ca publicul să ne vadă și să înceapă să ne cunoască ca oameni, să realizeze de fapt care sunt cauzele pentru care organizăm o astfel de manifestare”, au transmis organizatorii printr-un comunicat remis presei.

Cu o zi înainte de manifestare, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a transmis un punct de vedere în care îi acuză pe organizatori că au programat marșul într-o zi de sărbătoare creștină – Acoperământul Maicii Domnului. În același text, semnat „ierarhii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei”, membrii comunității sunt acuzați că subminează valorile familiei tradiționale. Creștinii din Iași sunt îndemnați să se roage și să participe la Liturghiile organizate mâine în toate bisericile.

„Am luat act cu adâncă durere că în ziua Acoperământului Maicii Domnului, prima zi a lui octombrie, lună consacrată Sfintei Cuvioase Parascheva, se propagă pe străzile Iașiului chipul păcatului contra firii, care dorește a fi acceptat drept normalitate, ceva firesc și de urmat. Constatăm cu îngrijorare că ne ducem tot mai jos prin subminarea fundamentului familiei, îndreptându-ne cu pași rapizi spre pericolul disoluției”, se precizează în punctul de vedere remis de către Mitropolie.

„Ei, la biserică, să se roage, noi să facem marșul pașnic în stradă”

Contactați de Libertatea, organizatorii spun că mesajul nu îi afectează și au menționat că vor respecta toate măsurile sanitare în vigoare: toată lumea de la eveniment va purta mască, toți participanții vor avea certificate verzi și se va păstra distanțarea fizică.

„Nu ne afectează cu nimic, fiecare are propria părere, este loc pentru toată lumea. Ei, la biserică, să se roage, noi să facem marșul pașnic în stradă. Am pregătit tot, am vorbit cu forțele de ordine să fie alături de noi, să ne protejeze, vom respecta toate măsurile de protecție sanitară. Nu suntem în defensivă sau în ofensivă, vrem doar să ne exprimăm și noi ca alte minorități din țara asta”, a declarat Cosmin Grădinariu, de la Asociația Rise Out Iași.

La eveniment au dreptul să participe maximum 100 de persoane conform reglementărilor aflate în vigoare în contextul pandemiei.

Iașiul este în scenariul roșu, trecând în cursul zilei de joi de incidența de 4 la mie.

