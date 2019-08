De Dragoș Tănase,

Înregistrările celor trei apeluri date de Alexandra Măceșanu arată modul neprofesionist și lipsit de empatie în care s-a desfășurat discuția între fata de 15 ani, care a fost răpită de Gheorghe Dincă, și operatorii 112 și polițiști.



Polițistul Viorel Florescu, cel care a vorbit la telefon cu Alexandra, spune că cei care preiau apelurile de la STS (Serviciul de Telecomunicații Speciale) au un timp limitat în care trebuie să-și dea seama de natura urgenței. Mai mult, agentul spune că era singur pe tură în acel moment.

În plus, spune Florescu, nu au posibilitatea să localizeze telefonul apelantului cu exactitate mai mică de 5-7 kilometri.

Contactul direct cu Alexandra a fost joi, 25 iulie, la ora 11:05, când STS a redirecționat apelul către dispecer Poliție.

Înainte de asta, i s-a spus prin cască despre faptul că aceasta a fost răpită și violată.

Până la punerea în contact la 11:05, STS mi-a dat ceva (informații). Mi-au spus că “e o domnișoară bătută, răpită și violată și stabilește acum colega mai multe date.” Și mi-a închis apelul. Și până să-mi închidă apelul, eu am zis: “Grăbiți-vă. Dați-mi mai repede”. Și pe stenograme am văzut că a apărut. Într-adevăr, așa este. Mi-am dat seama că e o situație gravă.

Conform stenogramei convorbirilor dintre 112 și Alexandra, la un moment dat se aude cum adolescenta îi spune că a trecut pe lângă un dig și a menționat cartierul Bold, dar Viorel Florescu nu știa exact despre ce este vorba.

„Am văzut că am fost învinovățit că nu știu Boldul din Caracal. Dar noi nu știm orașele decât ca și configurație, ca zonă, dar cartiere sau zone mărginașe, nu avem idee. Doar cei care se află în teritoriu acolo, polițiștii care se află în zona de competență”.

El a explicat că dispecerul se află tot în județul Olt, dar în Slatina, nu în Caracal, și nu au la dispoziție decât harta județului Olt, de la A la Z.

De aceea, nu a știut configurația orașului Caracal, în special dacă Bold este un cartier sau o stradă și mai ales despre ce dig este vorba.

„Nu zic că am grăbit-o. Nu e vina de la mine că nu vreau să stau de vorbă cu un om care are o situație deosebită, dar nu am pe nimeni lângă mine, ca să preia apelurile și eu să stau de vorbă liniștit cu fata asta. Deci nu avem sistemul ăsta de 2-3 lucrători, ci o singură persoană pe acea tură de 24 de ore. Și apelurile încercăm să le luăm la maximum, cât se poate, să limităm…”

Viorel Florescu: