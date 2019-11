De Cristian Anton,

Viorica Dăncilă a trimis pe 24 ianuarie 2017 un email colegilor său europarlamentari, în care fostul premier a susținut punctul de vedere al lui Liviu Dragnea și ordonanța care a scos în stradă sute de mii de români pe vremea când aceasta era europarlamentar, arată sursa citată.

Viorica Dăncilă se semnează bucătar-șef

E-mail-ul se intitulează „Situația din România” („A state of things in Romania”) și promite să livreze „faptele” care să conducă la o „interpretare corectă a situației actuale” („We believe it is helpful to know the actuals facts in order to correctly interpret the current situation.”).

Viorica Dăncilă s-a semnat „Chef of the Romanian S&D Delegation”, ceea ce în limba engleză înseamnă „bucătar șef” al delegației social-democraților din România.

Probabil că Dăncilă a vrut să transmită că este șeful delegației social-democraților, adică „chief”. A pierdut un i pe drum.

Luare de poziție în favoarea OUG 13

Pe 2 februarie, după ce OUG 13 a fost dată, Viorica Dăncilă a avut o luare de poziție în Parlamentul European în care susținea modificările legislative și îi ataca nominal pe Monica Macovei și Dacian Cioloș.

„Curtea Constituțională a constatat că unele prevederi ale Codului Penal nu erau constituționale. Drept urmare, Guvernul PSD-ALDE a dat o ordonanță de urgență pentru a reglementa acest lucru. Același lucru a fost folosit anterior de Guvernul Cioloș și de Guvernul Boc.

Guvernul președintelui Iohannis, Guvernul Cioloș, a operat 151 de modificări, realizate în secret, fără nicio consultare publică. De ce, domnule comisar, nu ați spus și atunci că România a făcut un pas inapoi?”, a declarat atunci Viorica Dăncilă.

