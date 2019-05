La sfârşitul lunii aprilie, premierul Viorica Dăncilă anunța că i-a trimis președintelui Klaus Iohannis o scrisoare prin care îi cerea să motiveze de ce a respins cele trei propuneri de miniștrii pentru portofoliile Justiției, Fondurilor Europene și Românilor de pretutindeni.

„I-am trimis azi o scrisoare în care i-am cerut să motiveze refuzul miniștrilor. Președintele se poate pronunța doar pe legalitate, nu pe oportunitate politică”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Așteptăm motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am făcut o referire la o persoană anume. Am observat că în societatea românească apar aceste manifestări de ură, dezbinare, jigniri. Am făcut o referire la modul general, nu la o anumită persoană. Președintele trebuie să ne dea motivarea respingerii, pentru că oportunitatea unor miniștri revine primului ministru. Prim ministrul răspunde pentru buna funcționare a Guvernului. Eu vreau să văd dacă sunt motive de legalitate, nu de oportunitate sau de pregătirea sau de lipsa de pregătire a cuiva”, mai spunea Dăncilă.

Premierul urmează să decidă dacă va propune alţi miniştri sau va merge cu restructurarea Guvernului, prin votul Parlamentului.

Această din urmă soluţie a fost propusă de liderii PSD, pentru a evita semnătura lui Klaus Iohannis, pe propunerile de miniştri. Şefa Executivului a refuzat, însă, varianta colegilor din partid, şi a preferat să numească miniştri interimari, la cele trei portofolii.

Interimatele la Justiţie, Fonduri Europene şi ministerul pentru relaţia cu Parlamentul expiră la începutul lunii iunie.

Citeşte şi:

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019 | Barometrul Academiei Române: Peste 39 la sută dintre români vor merge „sigur” la vot

Citește mai multe despre Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și remaniere pe Libertatea.