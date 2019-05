Dăncilă îi cere preşedintelui Iohannis să motiveze respingerea celor trei propuneri de miniştri: „Vreau să văd dacă sunt motive de legalitate”

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, la Nucet, că așteaptă motivarea președintelui Iohannis, în urma refuzului propunerilor de miniştri, după remanierea guvernamentală din

„Așteptăm motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am făcut o referire la o persoană anume. Am observat că în societatea românească apar aceste manifestări de ură, dezbinare, jigniri. Am făcut o referire la modul general, nu la o anumită persoană. Președintele trebuie să ne dea motivarea respingerii, pentru că oportunitatea unor miniștri revine primului ministru. Prim ministrul răspunde pentru buna funcționare a Guvernului. Eu vreau să văd dacă sunt motive de legalitate, nu de oportunitate sau de pregătirea sau de lipsa de pregătire a cuiva”, a spus Dăncilă, la Nucet.

Președintele Klaus Iohannis a anunţat, pe 23 aprilie, că respinge remanierea guvernamentală pentru cei trei miniştri propuşi de PSD: Eugen Nicolicea, la Ministerul Justiţiei, Oana Florea, la Fonduri Europene, şi Tit Liviu Brăiloiu, la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Şeful statului i-a cerut premierului alte propuneri.

