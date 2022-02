Virgil Popescu a decis să părăsească Parlamentul fără a mai participa la dezbaterea moțiunii simple depuse de USR împotriva sa. La fel au reacționat și deputații PSD, PNL și UDMR.

„Aici nu e vorba de teamă, e vorba de tras un semnal de alarmă. Ați văzut că nu mi-a fost deloc teamă, dar trebuie să tragem un semnal de alarmă, nu suntem în perioada interbelică, nu suntem într-o zonă de tristă amintire. Lucrurile trebuie să intre în normal”, a declarat Virgil Popescu.

Întrebat dacă va depune plângere împotriva liderului AUR, ministrul a precizat că vrea să se sfătuiască cu colegii avocați „pentru a vedea ce putem face pentru a preîntâmpina” astfel de incidente. „În primul rând mă interesează ca acest lucru să nu se mai întâmple în Parlamentul României”.

„Trebuie, după părerea mea și a colegilor din PNL, modificat regulamentul pentru a preîntâmpina aceste tipuri de manifestații”, a precizat ministrul. „O persoană care te face hoț, care vine la tine amenințător, credeți-mă că nu este un comportament demn de un parlamentar”, a completat el.

El a refuzat să confirme că i-a transmis lui Simion „ești un prost” în timpul schimbului de replici, precum se aude în înregistrările video ale ședinței de plen.

„Eu nu am făcut nimic, nu am agresat pe nimeni, am stat la tribuna Parlamentului și îmi țineam discursul. Pot înțelege discursurile abrupte, pot înțelege strigătele din sală, dar nu pot să înțeleg o tentativă de agresiune”, a conchis Virgil Popescu.

Scandalul a început după ce co-președintele AUR a vociferat în mod repetat în timpul discursului ministrului de la pupitrul Camerei Deputaților. „Pot să îi spun domnului Simion să meargă la domnul Putin să ieftinească gazele?”, s-a adresat Virgil Popescu către președintele de ședință. Imediat, George Simion a urcat la pupitru lângă ministru, l-a prins cu mâna de ceafă și a început să-l îmbrâncească pe ministru în timp ce îi țipa în față „ești un hoț”.

După incident, George Simion a negat în fața jurnaliștilor că l-a agresat pe Virgil Popescu. „Dacă omul este hoț…. el este un hoț și este vinovat pentru facturile românilor. Omul ăsta este vinovat, trebuie să mai și spunem adevărul de la tribuna Parlamentului. Nu este nicio agresiune, că nu i-am făcut nimic”, a declarat George Simion.

