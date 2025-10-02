„Nu vreau să fiu prima, ci vreau să mă asigur că nu voi fi ultima”, a scris ea, referindu-se la faptul că, dacă va fi aleasă, va intra în istorie ca prima femeie la conducerea FIA.

„Cred cu tărie că motorsportul ar trebui să reflecte lumea reală: curajoasă, diversă și unită. Ca femeie cu o viziune globală și rădăcini puternice, vreau să deschid uși care au rămas prea mult timp închise. Să construim o FIA cu adevărat incluzivă, unde fiecare voce, fiecare poveste și fiecare pasiune contează. Cursa pentru viitor începe acum”, a transmis Virgine Philippot.

Candidatura ei a fost privită de mulți ca o surpriză. Totuși, Philippot nu este străină de lumea motorsportului și conduce organizația „Drive For Hope”, care sprijină orfani și programe educaționale în Republica Democrată Congo.

În paralel, are o carieră de model: a participat la Miss Belgia în 2012 și a reprezentat țara la Miss International în 2017. Publicul o mai știe și din reality show-ul francez „Secret Story”, la care a participat tot în 2012.

Alegerile pentru noul președinte FIA vor avea loc pe 12 decembrie, în Uzbekistan. Pe lângă Philippot, candidează actualul președinte Mohammed Ben Sulayem, fostul comisar FIA Tim Mayer și pilotul elvețian Laura Villars.

Și Villars ar putea deveni prima femeie care conduce FIA, însă candidatura ei a stârnit controverse, criticii susținând că prezența ei în competiție are mai mult rol de PR, având în vedere numeroasele fotografii personale din social media, în special în bikini sau din călătorii.

