Nu au fost identificate urme evidente de violență

„Îmi pare rău!”. Acesta este mesajul pentru cei dragi lăsat de doctoriţa radiolog, găsită fără viață în casă de fostul soț de care se despărțise recent. Se pare că femeia a ales să-și pună capăt zilelor, însă doar necropsia va stabili cu exactitate cauza morții.

O descoperire șocantă a avut loc luni, în sectorul 1 din București. Viviana Niță, medic radiolog în vârstă de 39 de ani, a fost găsită fără viață în apartamentul său din cartierul Dămăroaia. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de fostul ei partener, care a alertat autoritățile după ce femeia nu mai răspunsese la apeluri și mesaje.

Surse din anchetă au precizat că, la primele verificări, nu au fost identificate urme evidente de violență pe corpul femeii. Conform informațiilor apărute în spațiul public, medicul ar fi fost găsit cu o pungă de plastic pe cap, legată cu un cordon, detaliu care urmează să fie verificat oficial în cadrul expertizei medico-legale.

Sinuciderea, principală pistă în anchetă

Ancheta a fost preluată de polițiștii de la Serviciul Omoruri. În acest moment, principala ipoteză luată în calcul este cea a sinuciderii. Totuși, anchetatorii subliniază că nicio concluzie nu este definitivă până la finalizarea tuturor procedurilor legale.

Rezultatele necropsiei și ale analizelor toxicologice sunt așteptate pentru a stabili cu exactitate cauza morții și circumstanțele în care s-a produs decesul.

Viviana Niță era medic radiolog și lucra într-o clinică privată din Capitală. În mediul profesional, era cunoscută ca o persoană serioasă și dedicată meseriei, iar moartea ei a provocat un șoc în rândul colegilor și al pacienților. Surse apropiate anchetei au declarat că femeia se confrunta de mai mult timp cu probleme emoționale, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități.









