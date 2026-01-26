Viviana Niță, găsită moartă în apartamentul din Dămăroaia

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment citate de News.ro, fostul iubit al doctoriței a mers la locuința acesteia îngrijorat că nu mai putea lua legătura cu ea. Când a intrat în apartament, a găsit-o fără suflare și a sunat imediat la 112.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul fiind constatat pe loc. Zona nu a fost evacuată, iar vecinii spun că nimic nu anunța o astfel de tragedie.

Detalii din anchetă: fără urme vizibile de violență

Surse din anchetă au precizat că, la primele verificări, nu au fost identificate urme evidente de violență pe corpul femeii. Conform informațiilor apărute în spațiul public, medicul ar fi fost găsit cu o pungă de plastic pe cap, legată cu un cordon, detaliu care urmează să fie verificat oficial în cadrul expertizei medico-legale.

Ancheta a fost preluată de polițiștii de la Serviciul Omoruri. În acest moment, principala ipoteză luată în calcul este cea a sinuciderii. Totuși, anchetatorii subliniază că nicio concluzie nu este definitivă până la finalizarea tuturor procedurilor legale.

Rezultatele necropsiei și ale analizelor toxicologice sunt așteptate pentru a stabili cu exactitate cauza morții și circumstanțele în care s-a produs decesul.

O carieră apreciată și o veste care a șocat colegii

Viviana Niță era medic radiolog și lucra într-o clinică privată din Capitală. În mediul profesional, era cunoscută ca o persoană serioasă și dedicată meseriei, iar moartea ei a provocat un șoc în rândul colegilor și al pacienților.

Surse apropiate anchetei au declarat că femeia se confrunta de mai mult timp cu probleme emoționale, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități.

Poliția continuă cercetările, urmând ca toate detaliile să fie clarificate după finalizarea expertizelor medico-legale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE