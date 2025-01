Fotografia câștigătoare – un peisaj spectaculos din România

Tânărul fotograf, Vlad Păuleț, a impresionat juriul cu o imagine spectaculoasă a Lacului Cuejdel, cunoscut și sub numele de Lacul Crucii, unul dintre cele mai mari lacuri de baraj natural din România.

Situat în Munții Stânișoarei, județul Neamț, lacul oferă un peisaj de toamnă de o frumusețe rară.

„Extrem de onorat să fiu Runner-up photographer (15-18 ani) la concursul Travel Photographer The Year”, a scris Vlad pe Instagram, zilele trecute.

Vlad Păuleț și-a descoperit pasiunea pentru fotografie încă din copilărie, inspirat de frumusețea naturii.

„Dacă am văzut ceva interesant, mi-am dorit mereu să-l fotografiez. Am crescut cu dragoste pentru natură și întotdeauna am preferat să-mi petrec cea mai mare parte a timpului plimbându-mă în păduri sau drumeții. Mai târziu, am îmbinat pasiunea pentru natură și fotografie.”, a mărturisit Vlad pe site-ul său.

Acesta susține că își dorește, prin imaginile sale, să facă oamenii mai conștienți de importanța naturii.

„Prin fotografiile mele, scopul meu este să-i fac pe oameni conștienți de frumusețea planetei noastre și să-i încurajez să petreacă mai mult timp în natură. De foarte multe ori, oamenii nici măcar nu știu ce distrug, așa că este treaba noastră ca fotografi să le arătăm, pentru a proteja, conserva și respecta natura care ne înconjoară.”, adaugă tânărul.

Vlad Păuleț a obținut mai multe premii și la concursul Fotogeografica.

Travel Photographer of the Year 2024 – competiție de top

Ediția din acest an a Travel Photographer of the Year 2024 a avut peste 20.000 de imagini înscrise de fotografi din peste 150 de țări.

Cea mai importantă distincție a fost acordată fotografei americane Piper Mackay, care a impresionat juriul cu fotografii realizate în lumină infraroșie, oferind o perspectivă unică asupra peisajelor africane și a portretelor de femei din Kenya, potrivit CNN.

Toate imaginile premiate în competiția Travel Photographer of the Year 2024 vor fi expuse la The Banbury Museum and Galleries, lângă Oxford, Marea Britanie, între 29 martie și 7 iulie 2025.

Expoziția va ajunge ulterior în Emiratele Arabe Unite și Changsha, China.

