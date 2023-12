Pe corpul lui Egorov nu existau „semne externe de moarte criminală”, au declarat anchetatorii pentru ziarul rusesc Kommersant.

Agenția de stat TASS a notat că Egorov „a fost găsit mort la Tobolsk”, citând și Comitetul Regional de anchetă. Iar canalul de Telegram Baza, care are legături cu serviciile de securitate ruse, a precizat că trupul neînsuflețit „a fost descoperit în curtea casei sale de pe strada Kedrovaia”.

Un martor la incident a confirmat că bărbatul a căzut de la etajul trei al vilei sale, iar un altul a relatat că acesta avea „probleme cardiace”.

Someone upset #Putin?



A councillor from the Tsar’s „United Russia” party for some reason decided to „fall out of a window” in #Tobolsk.



Vladimir Egorov was just 46. His body was discovered earlier today. pic.twitter.com/svslsk5p7b