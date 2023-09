„Am acceptat cu bucurie invitația președintelui Republicii Populare Chineze de a vizita China în octombrie anul acesta, ca parte a unui eveniment major de promovare a ideii președintelui Xi Jinping, care are deja brandul internațional One Belt One Road”, a spus Vladimir Putin.

Președintele rus a subliniat că acest lucru corespunde pe deplin intereselor Rusiei și Chinei și „integrează ideile noastre de a crea un spațiu mare eurasiatic”. „Acționăm destul de sincron”, a adăugat Vladimir Putin.

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat anterior că vizita lui Vladimir Putin în China este în curs de pregătire, datele urmând să fie cunoscute în timp util.

La 17 martie 2023, Camera II preliminară a Curții Penale Internaționale a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin sub suspiciunea de deportare ilegală a unor copii din Ucraina și transfer ilegal de persoane de pe teritoriul Ucrainei în Federația Rusă.

China nu a semnat Statutul de la Roma, care reglementează activitățile Curții Penale Internaționale. Aceasta înseamnă că instanța nu are competența pe teritoriul Republicii Populare Chineze.

FOTO: Hepta