Când şi-a trimis trupele în Ucraina, la 24 februarie 2022, liderul de la Kremlin a anunţat că vrea să „demilitarizeze” şi să „denazifice” această fostă republică sovietică, în opinia sa condusă de către neonazişti.

„Regimul de la Kiev continuă să-i glorifice pe complicii lui Hitler şi să recurgă la teroare împotriva tuturor celor care nu-i plac. Obuzele barbare trase asupra orașelor pașnice și uciderea bătrânilor, femeilor și copiilor continuă”, a declarat, sâmbătă, Vladimir Putin, la ceremonia de marcare a 80 de ani de la finalul asediului Leningradului.

Vom face totul pentru a opri și a eradica complet nazismul. Adepții călăilor naziști, indiferent cum se numesc ei astăzi, sunt condamnați. Și nimic nu poate opri dorința a milioane de oameni nu numai din țara noastră, ci de pe întreaga planetă pentru adevărata libertate, dreptate, pace și securitate. Vladimir Putin:

Vladimir Putin, în vârstă de 71 de ani, originar chiar din Sankt Petersburg, nu se născuse la asediul Leningradului. Însă fratele său mai mare, Viktor, a fost ucis în timpul asediului. Mama sa aproape că a murit de foame, iar tatăl său a fost rănit în apropiere de Leningrad.

Asediul Leningradului a durat 872 de zile, din 1941 şi până în 1944. Blocada a antrenat moartea a peste 800.000 de oameni.

„Asediul Leningradului a fost fără precedent prin amploarea cruzimii şi a cinismului său. Soluția naziștilor a fost exterminarea întregului oraș. Mai mult de un milion de leningrădeni, subliniez, civili, au devenit victime ale foametei, frigului, bombardamentelor nesfârșite. Lor, tuturor cetățenilor pașnici ai Uniunii Sovietice ale căror vieți au fost luate de genocidul nazist, le este dedicat memorialul pe care îl inaugurăm astăzi. Datoria noastră morală, sacră de a investiga toate crimele și de a-i identifica pe cei responsabili”, a mai spus Putin, care a fost însoţit de omologul său belarus Aleksandr Lukaşenko, aflat în „vizită de lucru” în Rusia.

Ei au inaugurat un memorial în care tronează o statuie uriaşă a unei mame patrii cu copiii săi.

„Marele Război Patriotic“, cum denumeşte regimul de la Moscova războiul între Germania nazistă şi URSS, este unul dintre pilonii propagandei Kremlinului.

Foto: kremlin.ru

