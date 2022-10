„Am semnat un decret privind introducerea legii marțiale în aceste patru entități constitutive ale Federației Ruse. Acesta va fi trimis imediat spre aprobare Consiliului Federației, iar Duma de Stat va fi informată cu privire la decizie”, a anunțat Putin la ședința Consiliului de Securitate, desfășurată la Moscova.

Putin says he’s introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine’s counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C