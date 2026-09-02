Moscova afirmă că este pregătită pentru negocieri cu orice parte care își dorește un proces real de pace, deși chiar Vladimir Putin a admis separat că discuțiile diplomatice sunt în prezent blocate.

„Vrem să punem capăt războiului și să instaurăm o pace durabilă și absolută. Obiectivul ar trebui să fie o astfel de pace atât în Ucraina, cât și în restul Europei”, a declarat Vladimir Putin, citat de agenția TASS.

Liderul rus a lăsat să se înțeleagă că ar fi deschis la contribuții din exterior, cu condiția ca acestea să ofere rezultate concrete la masa dialogului.

Zelenski avertizează aviația civilă: „Zilele sigure pe cerul Rusiei s-au încheiat”

Discursul pacificator de la Moscova este contrazis dur de realitatea de pe teren și vine la scurt timp după o intervenție fermă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a lansat un avertisment direct către companiile aeriene internaționale care încă operează zboruri către orașe rusești precum Moscova sau Sankt Petersburg.

Zelenski a subliniat că Armata Ucraineană nu vizează avioane civile, însă intensificarea atacurilor cu drone pe teritoriul Federației Ruse transformă spațiul aerian al acesteia într-o zonă cu risc extrem. Intensificarea operării dronelor ucrainene face imposibilă garantarea securității pentru cursele de linie.

Schimbarea de tactică a Kievului vine pe fondul unei adaptări la noile metode de atac ale Moscovei, care a început să folosească intensiv drone cu reacție capabile să atingă viteze de până la 600 de kilometri pe oră.

Carnagiu pe calea ferată și în cartierele rezidențiale din Kiev

Avertismentele liderului ucrainean au fost precedate de o nouă serie de bombardamente de o violență extremă declanșate de armata rusă asupra Capitalei Ucrainei și a regiunii înconjurătoare, potrivit Kyiv Independent. Atacurile combinate, efectuate cu rachete balistice, rachete de croazieră Kalibr și un val masiv de peste 200 de drone, au lăsat în urmă cel puțin 12 morți și 21 de răniți.

Printre victimele de la Kiev se numără șase angajați ai Căilor Ferate Ucrainene, ucisi în momentul în care o rachetă balistică a lovit direct un depou feroviar. Totodată, în orașul Brovary, situat la est de Capitală, un alt atac cu rachetă a ucis patru persoane și a distrus parțial un bloc de locuințe cu cinci etaje.

Distrugerile au provocat un val de disperare în rândul civililor și al muncitorilor din infrastructură, forțați să lucreze sub amenințarea constantă a bombelor. Viteza rachetelor balistice oferă adesea prea puțin timp pentru ca oamenii să mai poată ajunge în adăposturi.

Echipajele de salvare, numărând aproape 350 de intervenienți, au acționat continuu pentru stingerea incendiilor izbucnite în mai multe sectoare ale Kievului, inclusiv în zone împădurite și clădiri de locuințe. Deși sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au reușit să doboare sau să neutralizeze 199 de ținte aeriene, valul continuu de atacuri urmărește epuizarea resurselor defensive și a populației civile.

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