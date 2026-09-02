În selecția oficială a Festivalului de film de la Veneția 2026 se regăsesc filme precum:

Back to Buenos Aires, al lui Marco Bechis

Bucking Fastards, al lui Werner Herzog;

Company, al lui Casey Affleck

DAU, al lui Ilya Khrzhanovsky

It Will Happen Tonight, de Nanni Moretti

Wild Horse Nine, de Martin McDonagh

Acesta din urmă este foarte așteptat, dat fiind faptul că regizorul are la activ multiple nominalizări și premii (în principal pentru Banshees of Inisherin, dar și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), dar și subiectul: cel al unor agenți CIA (interpretați de John Malkovich și Sam Rockwell) implicați în lovitura de stat din Chile din 1973, așa-numitul prim 9/11, când președintele socialist Salvador Allende a fost înlăturat din poziția în care fusese ales democratic, cu sprijinul consistent al Statelor Unite.

Și filmul lui Herzog e mult așteptat, precum e și Bunker, al lui Florian Zeller, unde îi vom vedea pe Penelope Cruz și Javier Bardem. Și, desigur, nu e de ocolit nici To Catch a Predator, cu Robert Pattinson, scrie revista ELLE.

În plus, secțiunea dedicată documentarelor este plină de proiecte interesante – de menționat sunt cu siguranță Musk, despre celebrul și nejustificat de bogatul Elon Musk; documentarul dedicat trupei Oasis, dar și proiectul Juliei Loktev despre jurnaliștii ruși, My Undesirable Friends.

Cine face parte din juriu

Din juriu fac parte regizoarea Maggie Gyllenhaal, regizoarea tunisiană Kaouther Ben Hania, compozitorul Daniel Blumberg, regizorul Xavier Giannoli, cineasta afgană Shahrbanoo Sadat și, din Hong Kong, Johnnie To.

Pe lângă membrii juriului, ne putem aștepta să îi vedem la Lido și pe George și Amal Clooney – actorul va primi un trofeu pentru întreaga activitate, ca și Ellen Burstyn.

La eveniment mai participă frații Gallagher, din Oasis, pentru premiera documentarului despre ei, surorile Rooney și Kate Mara, Robert Pattinson, Penelope Cruz, Javier Bardem, Pamela Anderson, Sam Rockwell, John Malkovich, Louis Garrel, și Cho Yeo-jeong.

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