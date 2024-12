În cursul conferinței tradiționale pe care o susține la sfârșit de an, dictatorul rus a propus joi, 19 decembrie, un experiment în cadrul căruia să fie utilizată racheta Oreșnik și sistemele antirachetă ale NATO.

Experimentul Rusia-NATO

Șeful statului rus a vorbit despre un „duel high-tech”, iar Ucraina ar servi drept teren de testare a capabilităților militare.

„Hai să facem următorul experiment, ca un fel de duel high-tech. Noi alegem o țintă în Kiev, aduceți sistemele antiaeriene occidentale acolo și să vedem dacă acestea pot să o intercepteze”, a spus Vladimir Putin.

Pe lângă provocarea lansată ca în jocurile pe calculator, liderul de la Kremlin a susținut că regiunea rusă Kursk ar sta mărturie a faptului că echipamentele NATO nu sunt atât de eficiente: „Cel mai mare cimitir din lume de echipamente NATO”.

După aceste declarații făcute de Vladimir Putin, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat dur, punând la îndoială sănătatea mintală a dictatorului rus: „Credeţi că este sănătos la cap? Nenorociţii!”.

La doar o zi de la conferință, Rusia a lansat la primele ore ale dimineții de vineri, 20 decembrie, un atac puternic asupra Kievului. Cel puțin un om a murit, iar alți nouă s-au ales cu răni în urma atacului cu rachete.

Serhii Popko, șeful Administrației militare a orașului Kiev, a spus că Moscova a utilizat în acest atac opt rachete. Ar fi vorba de rachete aerobalistice Kinjal și rachete balistice Iskander/KN-23.

Putin se laudă cu racheta Oreșnik

Amintim că racheta Oreșnik, cea cu care Putin se laudă, a fost utilizată pentru prima dată la 21 noiembrie, într-un atac asupra unei fabrici de armament din Dnipro. La acea vreme, șeful statului rus a susținut că Moscova a ripostat la un bombardament al Ucrainei cu rachete Storm Shadow și ATACMS.

Despre această rachetă se spune că nu poate fi interceptată de niciun sistem de apărare aeriană din lume.

Conform unei analize făcute de specialiști din cadrul Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citată de ziarul The New Voice of Ukraine, Putin continuă să insiste asupra rachetei Oreșnik ca parte a unei descurajări non-nucleare menite să forțeze Occidentul să ia decizii favorabile Rusiei.

În ultimele săptămâni, dictatorul rus a promovat în mod activ specificațiile tehnice ale rachetei, susțin analiștii, încercând probabil să semene teamă și incertitudine în legătură cu prejudiciile pe care le-ar putea provoca Oreșnik. În acest fel, el încearcă să facă presiuni asupra partenerilor Kievului pentru a limita obiectivele militare ale Ucrainei în Rusia cu ajutorul armelor furnizate de Occident, conchide ISW.

Probleme pe câmpul de luptă din Kursk

Totodată, analiștii au tras o altă concluzie: acesta ignoră faptul că trupele sale au suferit pierderi serioase și ireparabile prin înaintarea relativ mai rapidă în regiunea Donețk, în ultimele luni.

Nici ajutorul venit din partea Coreei de Nord nu se dovedește a fi prea eficient, ținând cont de cele mai recente evenimente. În ultimele săptămâni au apărut informații potrivit cărora în rândul soldaților nord-coreeni care luptă împotriva ucrainenilor în regiunea rusă Kursk s-au înregistrat victime.

Conform unui oficial american, ar fi vorba de câteva sute.

Totodată, trupele trimise de Kim Jong-Un în Rusia au omorât din greșeală soldați ruși, pentru că nu se înțeleg, conform serviciilor secrete ucrainene. Mai exact, opt militari ruși au fost uciși într-un incident petrecut în regiunea rusă Kursk.

