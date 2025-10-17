Cadoul de 40 de grade

Claudio Crespi din São Paulo a fost internat în Spitalul Municipal José Storopolli din Vila Maria, pe 12 octombrie, cu dureri abdominale severe, confuzie și dificultăți de respirație, după ce a consumat alcool contrafăcut într-un bar din Guarulhos.

Medicii au suspectat o intoxicație cu metanol, dar nu aveau antidotul necesar. Familia lui Crespi și-a amintit de o sticlă de vodcă rusească de 40 de grade primită cadou de nepoata sa.

La recomandarea specialiștilor de la Centrul de Asistență Toxicologică, băutura a fost administrată pacientului prin sondă nazogastrică, sub supravegherea medicului. Potrivit Direcției Municipale de Sănătate, protocolul este recunoscut, dă rezultate pozitive și este utilizat în situații de urgență.

Tratament de 4 zile în comă indusă

Tratamentul a durat 4 zile, în care Crespi a fost ținut în comă indusă. Ulterior, a urmat hemodializă și terapie cu etanol farmaceutic. După 2 săptămâni, pacientul a fost externat.

Intoxicația cu metanol a lăsat urmări. Cláudio Crespi are nervul optic afectat și vede doar 10%, fiind în prezent sub tratament oftalmologic.

Ministerul Sănătății din Brazilia a confirmat peste 40 de cazuri de intoxicație cu metanol în ultimele luni, majoritatea în statul São Paulo. Alte 107 cazuri sunt în curs de investigare, iar 8 persoane au decedat.

De ce a fost folosită vodca ca antidot pentru metanol

Metanolul este o substanță lichidă inflamabilă, incoloră, utilizată ca solvent industrial și în fabricarea combustibililor, materialelor plastice și vopselelor. Neavând miros sau gust neplăcut, consumatorii rareori observă prezența sa în băuturile alcoolice.

Când este ingerat, este metabolizat de ficat în produse toxice precum formaldehida și acidul formic. Chiar și în doze mici, poate provoca intoxicații secere, orbire și chiar moartea.

Etanolul, sau alcoolul etilic, acționează ca antidot al metanolului, deoarece inhibă enzima care transformă substanța în acid formic. Etanolul farmaceutic se administrează intravenos sau oral, după cum este necesar.

Endocrinologul Fernanda Parra explică faptul că alcoolul etilic concurează cu metanolul pentru aceeași enzimă responsabilă de metabolizarea sa, ADH (alcool dehidrogenaza).

„Acest lucru reduce transformarea metanolului în derivații săi toxici și oferă organismului timp să îl elimine mai sigur, de obicei cu suport de hemodializă în cazurile severe”, subliniază medicul.

În 2019, un grup de cercetători din 22 de țări a publicat un consens internațional privind tratamentul focarelor de intoxicații . Documentul recunoaște etanolul ca un posibil antidot la metanol, dar subliniază că nu este prima opțiune în cazurile severe.

În aceste cazuri critice, prioritatea este utilizarea medicamentului fomepizol, în timp ce alcoolul etilic rămâne o alternativă atunci când există o lipsă de provizii.

