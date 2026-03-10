Profitul a căzut la cel mai mic nivel din 2016

Directorul executiv al grupului, Oliver Blume, a explicat că situația financiară a companiei obligă conducerea să ia măsuri drastice pentru reducerea costurilor, scrie AFP.

„În total, aproximativ 50.000 de locuri de muncă vor fi eliminate până în 2030 în cadrul grupului Volkswagen din Germania”, a transmis acesta în raportul anual al companiei.

Rezultatele financiare arată o scădere severă. Profitul după taxe al Volkswagen s-a redus anul trecut cu aproximativ 44%, ajungând la 6,9 miliarde de euro. Este cel mai slab rezultat al grupului din ultimii opt ani, din 2016 încoace.

Planul de concedieri era deja început

Reducerea personalului nu este o decizie luată peste noapte. La finalul anului 2024, Volkswagen a ajuns la un acord cu sindicatele pentru eliminarea a 35.000 de locuri de muncă până în 2030, în special în cadrul mărcii principale Volkswagen.

Noul plan anunțat acum extinde restructurarea și către alte divizii importante ale grupului. Concedieri ar urma să apară și la Audi, Porsche, dar și la Cariad, compania de software a grupului. Scopul este reducerea costurilor cu aproximativ 15 miliarde de euro pe an, pentru ca producătorul german să rămână competitiv pe o piață auto tot mai dură.

Volkswagen pierde teren pe piața globală

Problemele companiei vin din mai multe direcții în același timp. Cererea de mașini în Europa stagnează, investițiile în dezvoltarea mașinilor electrice sunt uriașe, iar vânzările din China au început să scadă. China este cea mai mare piață auto din lume, iar Volkswagen a fost ani la rând lider acolo. În ultimii ani însă, producătorii locali au câștigat teren.

Companii chineze precum BYD și Geely au depășit Volkswagen la vânzări pe piața locală, ceea ce a afectat puternic rezultatele grupului german.

Conducerea avertizează că profitul este prea mic

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a transmis un mesaj clar în raportul anual.

„Marja de profit a grupului nu este suficientă pe termen lung”, a spus acesta, potrivit AFP.

El a explicat că singura soluție pentru redresarea companiei este reducerea drastică a costurilor.

„Putem realiza acest lucru doar dacă continuăm să reducem costurile în mod riguros. Pe asta ne vom concentra în lunile următoare”.

Volkswagen a anunțat și că intenționează să scadă costurile cu 20% până la sfârșitul anului 2028.

Probleme și la Porsche

Dificultățile afectează inclusiv divizia de lux Porsche. Grupul a avertizat deja anul trecut că rezultatele financiare vor fi afectate cu aproximativ 5,1 miliarde de euro, după ce Porsche a decis să continue producția de modele pe benzină mai mult decât era planificat inițial.

Decizia a fost luată după ce cererea pentru mașinile electrice ale brandului s-a dovedit mult mai slabă decât estimările inițiale.

Volkswagen estimează că în 2026 marja de profit a companiei ar putea ajunge între 4% și 5,5%, posibil chiar sub nivelul actual. Compania avertizează că printre riscurile menționate se numără restricțiile comerciale internaționale, tarifele impuse de Statele Unite producătorilor auto străini, dar și volatilitatea prețurilor la energie și materii prime.

