Revista de afaceri a scris că directorul general Oliver Blume și directorul financiar Arno Antlitz au prezentat un plan de economii „masiv” în cadrul unei întâlniri cu ușile închise cu directorii ai companiei, la Berlin, la mijlocul lunii ianuarie.

Inițiativa grupului de reducere a costurilor are ca scop asigurarea revenirii profiturilor la un nivel sustenabil, în contextul problemelor pe care le are în China, al tarifelor impuse de SUA și al mediului concurențial, a afirmat revista.

A mai făcut recent o tură de reduceri

Volkswagen a lansat un program operațional pentru toate mărcile și entitățile sale în urmă cu trei ani și, de atunci, a realizat economii de ordinul miliardelor de euro, a declarat un purtător de cuvânt al Volkswagen.

Programul a permis grupului să compenseze dificultățile geopolitice, cum ar fi tarifele impuse de SUA, a declarat purtătorul de cuvânt.

Noi fabrici ar putea fi închise

Manager Magazin a precizat că, în cadrul reuniunii, nu s-a clarificat unde anume vor fi realizate economiile și unde va fi îmbunătățită cooperarea între mărci, dar că închiderea unor fabrici ar putea fi, de asemenea, luată în considerare.

Reprezentantul Volkswagen a adăugat că Blume va furniza o actualizare provizorie în cadrul conferinței de presă privind rezultatele anuale ale companiei, care va avea loc pe 10 martie.

Volkswagen este al doilea grup auto mondial, după Toyota. Grupurile auto occidentale sunt afectate de tarifele impuse de Donald Trump în SUA, care le fac ca mașinile lor să fie mai scumpe peste Ocean.

Amenințarea chineză

Concomitent, pe propria piață europeană au de înfruntat o concurență extrem de puternică din partea grupurilor chineze.

Uniunea Europeană a impus tarife de 35% pentru mașinile electrice chineze, din cauza subvențiilor primite de la stat, dar producătorii chinezi s-au adaptat rapid și au venit cu mașini termice și hibride, iar acestea sunt taxate doar cu 10%.

În ultimul an vânzările companiilor chineze s-au dublat în Europa, iar grupurile chineze vând acum peste 100.000 de mașini pe lună. Principalele grupuri după vânzări în Europa sunt SAIC, BYD, Chery, Geely și Leapmotor.

Mai mult, în curând urmează să se lanseze puternic și alte grupuri chineze pe Bătrânul Continent, de la Changan la Dongfeng la Hongqi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Orașul „de basm” care se află la granița a trei țări și este la două ore și 40 de minute de zbor de România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
gsp
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.RO
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
GSP.RO
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
Parteneri
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Aproape de nerecunoscut! Înainte de a fi „fata de la Sport”, Corina Caragea făcea spectacol în baletul emisiunii „Surprize, Surprize”! Fotografii rare. Cum a ajuns de la dans la PRO TV
Tvmania.ro
Aproape de nerecunoscut! Înainte de a fi „fata de la Sport”, Corina Caragea făcea spectacol în baletul emisiunii „Surprize, Surprize”! Fotografii rare. Cum a ajuns de la dans la PRO TV

Alte știri

Doctorul Ion Bogdan Codorean face TOP 5 greșeli pe pârtie care pot duce la accidentări la schi
Știri România 15:17
Doctorul Ion Bogdan Codorean face TOP 5 greșeli pe pârtie care pot duce la accidentări la schi
Cum ne pot afecta emoțiile starea de bine: „Viața noastră este asigurată”. Ce spune profesorul doctor Constantin Dulcan
Știri România 14:19
Cum ne pot afecta emoțiile starea de bine: „Viața noastră este asigurată”. Ce spune profesorul doctor Constantin Dulcan
Parteneri
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Adevarul.ro
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu vor avea propria emisiune: „Despre relaţii”. Unde apar de la sfârșitul lunii februarie
Stiri Mondene 15:16
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu vor avea propria emisiune: „Despre relaţii”. Unde apar de la sfârșitul lunii februarie
Ștefan Hrușcă, 8 concerte în 11 zile în marile orașe din România. Când și unde va cânta
Stiri Mondene 15:08
Ștefan Hrușcă, 8 concerte în 11 zile în marile orașe din România. Când și unde va cânta
Parteneri
Misterul numelui cu 4 litere! Laura Cosoi, dezvăluiri exclusive despre bebelușul nr. 5. Va fi tot fetiță?
TVMania.ro
Misterul numelui cu 4 litere! Laura Cosoi, dezvăluiri exclusive despre bebelușul nr. 5. Va fi tot fetiță?
Momentul în care acrobatul spaniol cade de la 4 m în timpul spectacolului de la Craiova
ObservatorNews.ro
Momentul în care acrobatul spaniol cade de la 4 m în timpul spectacolului de la Craiova
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
GSP.ro
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
Parteneri
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax.ro
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
StirileKanalD.ro
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult
KanalD.ro
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult

Politic

Trei miniștri PSD refuză reforma administrației propusă de premierul Ilie Bolojan și au aprins discuțiile din ședința coaliției de guvernare
Politică 14:56
Trei miniștri PSD refuză reforma administrației propusă de premierul Ilie Bolojan și au aprins discuțiile din ședința coaliției de guvernare
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Valeriu Iftime a făcut calculele pentru finalul sezonului din SuperLiga: “Dacă batem U Cluj suntem în play-off!”. Ce şanse mai au FCSB şi CFR Cluj
Fanatik.ro
Valeriu Iftime a făcut calculele pentru finalul sezonului din SuperLiga: “Dacă batem U Cluj suntem în play-off!”. Ce şanse mai au FCSB şi CFR Cluj
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată