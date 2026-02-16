Revista de afaceri a scris că directorul general Oliver Blume și directorul financiar Arno Antlitz au prezentat un plan de economii „masiv” în cadrul unei întâlniri cu ușile închise cu directorii ai companiei, la Berlin, la mijlocul lunii ianuarie.

Inițiativa grupului de reducere a costurilor are ca scop asigurarea revenirii profiturilor la un nivel sustenabil, în contextul problemelor pe care le are în China, al tarifelor impuse de SUA și al mediului concurențial, a afirmat revista.

A mai făcut recent o tură de reduceri

Volkswagen a lansat un program operațional pentru toate mărcile și entitățile sale în urmă cu trei ani și, de atunci, a realizat economii de ordinul miliardelor de euro, a declarat un purtător de cuvânt al Volkswagen.

Programul a permis grupului să compenseze dificultățile geopolitice, cum ar fi tarifele impuse de SUA, a declarat purtătorul de cuvânt.

Noi fabrici ar putea fi închise

Manager Magazin a precizat că, în cadrul reuniunii, nu s-a clarificat unde anume vor fi realizate economiile și unde va fi îmbunătățită cooperarea între mărci, dar că închiderea unor fabrici ar putea fi, de asemenea, luată în considerare.

Reprezentantul Volkswagen a adăugat că Blume va furniza o actualizare provizorie în cadrul conferinței de presă privind rezultatele anuale ale companiei, care va avea loc pe 10 martie.

Volkswagen este al doilea grup auto mondial, după Toyota. Grupurile auto occidentale sunt afectate de tarifele impuse de Donald Trump în SUA, care le fac ca mașinile lor să fie mai scumpe peste Ocean.

Amenințarea chineză

Concomitent, pe propria piață europeană au de înfruntat o concurență extrem de puternică din partea grupurilor chineze.

Uniunea Europeană a impus tarife de 35% pentru mașinile electrice chineze, din cauza subvențiilor primite de la stat, dar producătorii chinezi s-au adaptat rapid și au venit cu mașini termice și hibride, iar acestea sunt taxate doar cu 10%.

În ultimul an vânzările companiilor chineze s-au dublat în Europa, iar grupurile chineze vând acum peste 100.000 de mașini pe lună. Principalele grupuri după vânzări în Europa sunt SAIC, BYD, Chery, Geely și Leapmotor.

Mai mult, în curând urmează să se lanseze puternic și alte grupuri chineze pe Bătrânul Continent, de la Changan la Dongfeng la Hongqi.

