„Voi face totul pentru a mă asigura cu privire la încheierea războiului în 2025 cu demnitate pentru Ucraina și Europa. Și știu că pot conta pe sprijinul vostru”, a spus președintele ucrainean în fața aliaților țării sale reuniți la baza aeriană Ramstein din Germania.

Zelenski a reamintit că încheierea agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei este un obiectiv comun al lumii libere. „Aceasta își doresc ucrainenii, europenii, americanii și mulți dintre partenerii noștri globali”, a subliniat el.

Zelensky – at „Ramstein” announced the victory at Kursk:



„Let's take the Kursk operation – this is one of our greatest victories not only last year, but throughout the war. To cope with this, Russia had to pull almost 60 thousand troops from the Ukrainian front.



Many Russian… pic.twitter.com/aHImLW69Lp