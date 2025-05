„Putem începe armistițiul chiar azi”

Aflat la Praga, în cadrul unei vizite oficiale, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un armistițiu cu Rusia este posibil în orice moment, dar că e nevoie de presiune internațională pentru ca Vladimir Putin să accepte acest pas.

„Credem că o încetare a focului este posibilă chiar și astăzi și ar trebui să dureze cel puțin 30 de zile, pentru a oferi o șansă reală diplomației”, a spus Zelenski, într-o conferință comună cu președintele Cehiei, Petr Pavel.

El a subliniat că deja au trecut 54 de zile de când Rusia ignoră propunerea americană pentru un armistițiu complet.

„Fără presiune suplimentară, Rusia nu va face pași reali pentru a opri războiul”, a spus liderul de la Kiev.

Rusia a oferit un armistițiu de 3 zile. Ucraina spune că nu e suficient

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a anunțat un armistițiu simbolic de 3 zile, între 8 și 10 mai, pentru a marca 80 de ani de la victoria URSS împotriva Germaniei naziste. Zelenski consideră că măsura este pur decorativă și cere o încetare reală și necondiționată a focului, pentru cel puțin o lună, în linie cu inițiativa SUA lansată în martie.

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a susținut poziția Ucrainei.

„Dacă cineva are toate cărțile în mână pentru a opri războiul, acel cineva este Vladimir Putin. Dar voința de pace nu a apărut până acum”, a spus el.

Rusia a răspuns imediat la refuzul Ucrainei și a amenințat că „Kievul nu va supraviețui până pe 10 mai”.

Zelenski cere mai multe sancțiuni și sprijin militar din Europa

Președintele ucrainean a cerut aliaților occidentali să crească presiunea asupra Rusiei, nu doar prin sancțiuni, ci și printr-o cooperare militară mai strânsă în Europa.

„Avem nevoie de trei lucruri: mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, sprijin constant pentru Ucraina și o colaborare mult mai mare între armatele europene. Rusia trebuie să știe că europenii se vor apăra”, a spus el, cu un mesaj clar pentru liderii din UE.

Cehia, printre cei mai mari susținători ai Ucrainei

Cehia este una dintre țările care au sprijinit constant Ucraina încă din 2022. Guvernul ceh a lansat o inițiativă prin care caută muniție de calibru mare la nivel global, pentru a o trimite pe frontul din Ucraina. Cu ajutorul fondurilor venite de la aliați NATO, Praga a reușit să trimită deja 1,6 milioane de proiectile.

Zelenski a spus că în 2025 speră să primească 1,8 milioane de obuze prin același program. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, el a numit inițiativa Cehiei „eficientă” și a anunțat că va extinde cooperarea și în domeniul aviației militare, în special pentru instruirea piloților de F-16.

Discuție cu Trump despre un armistițiu de 30 de zile

Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump la Vatican pe 26 aprilie, la funeraliile Papei Francisc. Cei doi au discutat despre sancțiunile împotriva Rusiei și despre apărarea antiaeriană a Ucrainei.

„Am convenit împreună că un armistițiu de 30 de zile este primul pas corect spre finalul războiului”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit ieri, 4 mai, cu președintele ceh, iar astăzi urmează să discute și cu premierul Cehiei, Petr Fiala. Pe agenda întâlnirii se află continuarea livrărilor de muniție și extinderea sprijinului militar pentru Ucraina.

