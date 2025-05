Eforturi comune pentru a asigura pacea

„Sunt recunoscător pentru sprijinul și disponibilitatea de a facilita diplomația la cel mai înalt nivel. Împărtășim un punct de vedere comun cu privire la necesitatea unei încetări a focului”, a scris liderul de la Kiev pe X, după discuția telefonică cu președintele turc.

I spoke with the President of Türkiye @RTErdogan to discuss key details of the meeting in Türkiye, which could help bring an end to the war. I am grateful for his support and readiness to facilitate diplomacy at the highest level. We share a common view on the need for a… pic.twitter.com/BX1pw28f3x — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2025

În urma armistițiului de Ziua Victoriei, președintele rus Vladimir Putin a respins apelurile pentru o încetare a focului necondiționată de 30 de zile. În schimb, Putin a invitat Ucraina să se angajeze în discuții directe la Istanbul.

Ulterior, președintele american Donald Trump a cerut Ucrainei să accepte „imediat” discuții directe de pace cu regimul de la Moscova. În replică, Volodimir Zelenski a anunțat că-l va aștepta personal, în Turcia, pe Vladimir Putin, pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Suntem pregătiți pentru discuții directe cu Putin. Este esențial ca noi, cei din Europa, să continuăm să lucrăm împreună pentru a asigura garanții de securitate pe termen lung. Vom rămâne în contact permanent cu Statele Unite.

Președintele Erdogan și cu mine am convenit să continuăm eforturile comune pentru a asigura pacea”, a mai notat președintele ucrainean pe X.

Vladimir Putin nu a confirmat participarea

Conform unui comunicat al biroului președintelui turc, în timpul convorbirii, Erdogan „a subliniat că reluarea discuțiilor directe între Rusia și Ucraina este extrem de importantă și a declarat că Turcia este pregătită să ofere sprijinul necesar în fiecare etapă a procesului”, conform Kyiv Independent.

Președintele rus Vladimir Putin nu a confirmat încă în mod oficial participarea sa la întâlnirea de joi, 15 mai, din Turcia.

Ukraine has always supported diplomacy. I am ready to come to Türkiye. Unfortunately, the world still has not received a clear response from Russia to the numerous proposals for a ceasefire.



Russian shelling and assaults continue. Moscow has remained silent all day regarding the… pic.twitter.com/4AGiLX5Sdf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2025

„Moscova a tăcut toată ziua cu privire la propunerea unei întâlniri directe. O tăcere foarte ciudată”, a spus Zelenski într-o altă postare pe X.

