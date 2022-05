”Luptăm pentru libertatea copiilor noștri și, prin urmare, vom câștiga. Nu vom uita niciodată ce au făcut strămoșii noștri în al Doilea Război Mondial, care a ucis peste 8 milioane de ucraineni. Foarte curând vor fi două zile ale victoriei în Ucraina. Și cineva nu va avea niciuna”, a spus Zelenski într-un mesaj video publicat pe Telegram.

Liderul de la Kiev a mai declarat că Ucraina nu va da „nicio bucată din pământul” său Rusiei.

”Am câștigat atunci. Vom câștiga acum. Și Khreschatyk (strada principală din Kiev – n.r.) va vedea parada victoriei – Victoria Ucrainei! Victorie fericită împotriva nazismului! Glorie Ucrainei!”, a promis Volodimir Zelenski.

President of #Ukraine @ZelenskyyUa: “We won then. We will win now, too! And Khreshchatyk will see the parade of victory – the victory of Ukraine. Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/339L7s6Faz