Evenimentul, care va avea loc în Sala «Grigore Gafencu» a Ministerului Afacerilor Externe, vine într-un context european marcat de provocări strategice și tehnologice. Forumul, sprijinit de NATO și mai multe ministere române, își propune să consolideze dialogul strategic și capacitățile de apărare în Europa Centrală și de Est. Printre participanții confirmați se numără Mircea Geoană, fost Secretar General Adjunct al NATO, și Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru și ministrul Apărării Naționale.

Teme centrale ale conferinței Conferința va aborda subiecte cruciale pentru securitatea europeană, inclusiv: puterea alianțelor și interoperabilitatea, protecția infrastructurilor critice, tehnologii cu dublă utilizare, securitatea și reconstrucția Ucrainei, baza industrială de apărare, reziliența socială și cognitivă.

Participanți internaționali Evenimentul va reuni experți și oficiali din diverse țări. Printre aceștia se numără: Niamh King, director executiv al Aspen Security Forum din SUA, Jan Marian, viceministru al afacerilor externe din Cehia – Oleksandr Syenkevych, primarul orașului Mykolayiv din Ucraina, Magnus Hjort, Director General al Agenției pentru Apărare Psihologică din Suedia.

Reprezentanți români sunt, printre alții: Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Sorin-Dan Moldovan, Secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale, Viceamiral Mihai Panait, Șeful Forțelor Navale Române, Alina Urs, Manager securitate cibernetică la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Parteneri: Ocean Aero, Colt CZ Group, ING, E-INFRA Knowledge Partners: German Marshall Fund of the United States, Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență (ECESTR), EY România, Directoratul Național de Securitate Energetică (DNSC), Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC).

Pentru detalii suplimentare despre eveniment și lista completă a speakerilor, consultați agenda Aspen European Strategic Forum.

Parteneriat media: Aspen Institute Romania